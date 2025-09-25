Topo

Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar após briga com Lisa Presley

Nicolas Cage jogou aliança ao mar durante discussão em iate Imagem: Getty Images
25/09/2025 10h58

Nicolas Cage, 61, protagonizou um episódio inusitado durante seu relacionamento com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley.

O que aconteceu

Segundo o livro de Priscilla Presley, mãe de Lisa, o ator jogou no mar uma aliança de diamante avaliada em US$ 65 mil (R$ 340 mil). Ele havia comprado o anel para a atriz, mas acabou tomando a atitude durante uma discussão acalorada em um iate.

O romance entre Cage e Lisa Marie começou em 2001, e o casal ficou noivo em 10 de agosto de 2002. O casamento, no entanto, durou apenas 107 dias, com o divórcio sendo oficializado em 24 de maio de 2004. Lisa Marie faleceu em 12 de janeiro de 2023, vítima de complicações cardíacas.

No livro, Priscilla Presley detalha o episódio com a aliança de seis quilates. "Uma tarde, eles saíram para velejar na costa da Ilha Catalina, na Califórnia, no iate Weston, de Nick. Algo desencadeou mais uma de suas brigas épicas e Lisa tirou seu anel de noivado e o atirou em Nick. Furioso, Nick jogou o anel no mar".

A publicação diz que Cage chegou a contratar mergulhadores na tentativa de recuperar a joia. "Até onde eu sei, o anel ainda está lá", escreveu a ex-sogra em sua autobiografia.

