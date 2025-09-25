Topo

Nando Reis diz que quase 'perdeu tudo' devido ao alcoolismo

25/09/2025 19h46

O cantor Nando Reis falou sobre o seu alcoolismo durante sua participação no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa, e revelou que "quase perdeu tudo" por conta de seu vício.

"Quase perdi tudo, quase perdi minha carreira, meus filhos se afastaram de mim", afirmou o músico em entrevista publicada nesta quinta-feira, 25, no YouTube. "E não sou só eu. Se perguntar a qualquer um, a pessoa conhece alguém assim", complementou.

"O alcoolismo é uma doença. Não é uma questão de força de vontade, não é de caráter, não é de vagabundagem, nada disso", pontuou. "Ao mesmo tempo, isso não atenua em nada a dor e todos os problemas graves", afirmou.

Além de Nando, a atriz e apresentadora Sophia Reis, filha do músico, também participou da conversa. "A Sophia é a pessoa que nunca me deixou desgarrar, que sempre foi e falou na real: Ó, você vai se tratar! Você está mal, você não está legal. Eu não vou ficar com você assim", afirmou Nando.

"É engraçado, porque, apesar de ter sido uma das coisas mais difíceis da nossa vida e da nossa relação, ao mesmo tempo, é das que mais me dá orgulho", contou Sophia, que atualmente faz faculdade de Enfermagem. "É muito louco isso de ver que ele está há nove anos sem beber. É uma conquista sua! E isso me dá muito orgulho. Tipo, nossa, que pai da hora!", comentou.

Ainda na conversa, a atriz e apresentadora Giulia Costa se emocionou ao se lembrar de seu pai, o diretor Marcos Paulo. Giulia relembrou os momentos difíceis vividos quando mais jovem por conta do alcoolismo do pai e foi amparada por Nando Reis.

"Fique tranquila", disse o músico. "Você não está o expondo. Você tá falando da sua relação amorosa. Quando você sofre é porque você o amava. Então, não se sinta mal", finalizou.

