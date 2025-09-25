Maquiador de Marquezine tem casa em SP destruída após chuva: 'Perda total'

Henrique Martins, maquiador de Bruna Marquezine, 30, e da Vogue, mostrou o estrago que o temporal dessa semana em São Paulo fez em seu apartamento, no bairro de Higienópolis.

O que aconteceu

A ventania fez com que os vidros se quebrassem. Em vídeo gravado pelo irmão do maquiador, é possível ouvir o barulho do momento.

A chuva invadiu o apartamento, que ficou cheio de cacos de vidros e itens quebrados. As janelas se soltaram dos batentes.

Henrique estava no Rio de Janeiro a trabalho, e contou que muitos moradores tiveram os apartamentos danificados. "Destruiu 80% da casa. Era tudo de madeira, e isso danificou. Perda total nesse quesito estrutural e decorativo", contou nos Stories do Instagram.

Apesar do estrago na residência, ninguém se machucou. Agora, o maquiador questiona como consertar o estrago, já que o seguro que ele tem não cobre esse tipo de desastre. "Só cobre se o prédio cair", disse.