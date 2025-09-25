Topo

Entretenimento

Maquiador de Marquezine tem casa em SP destruída após chuva: 'Perda total'

do UOL

De Splash, em São Paulo

25/09/2025 08h57

Henrique Martins, maquiador de Bruna Marquezine, 30, e da Vogue, mostrou o estrago que o temporal dessa semana em São Paulo fez em seu apartamento, no bairro de Higienópolis.

O que aconteceu

A ventania fez com que os vidros se quebrassem. Em vídeo gravado pelo irmão do maquiador, é possível ouvir o barulho do momento.

A chuva invadiu o apartamento, que ficou cheio de cacos de vidros e itens quebrados. As janelas se soltaram dos batentes.

Henrique estava no Rio de Janeiro a trabalho, e contou que muitos moradores tiveram os apartamentos danificados. "Destruiu 80% da casa. Era tudo de madeira, e isso danificou. Perda total nesse quesito estrutural e decorativo", contou nos Stories do Instagram.

Apesar do estrago na residência, ninguém se machucou. Agora, o maquiador questiona como consertar o estrago, já que o seguro que ele tem não cobre esse tipo de desastre. "Só cobre se o prédio cair", disse.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Jornalista da Globo sobre Kongjian Yu: 'O motivo de eu ter ido a China'

Cardi B perde piercing de R$ 69 mil do bumbum: 'Foi por água abaixo'

'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Hambúrguer e batata: como foi a estreia de Theo Becker no fisiculturismo

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Maquiador de Marquezine tem casa em SP destruída após chuva: 'Perda total'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Li Martins após morte do marido, JP Mantovani: 'Ser forte é a única opção'

Como estão esses três atores mirins de 'Terra Nostra' 26 anos depois?

'Futuro Futuro': Festival de Brasília premia ficção gaúcha provocativa