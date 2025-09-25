Topo

Entretenimento

Luciano Huck celebra aniversário da filha

São Paulo

25/09/2025 11h50

O apresentador Luciano Huck fez uma homenagem especial no Instagram nesta quinta-feira, 25, em comemoração ao aniversário da filha caçula, Eva. No dia, a menina completa 13 anos.

"Entre família e amigos próximos, sempre brincamos que a Angélica pariu uma 'pequena Cláudia Raia'", brincou Huck, que detalhou a paixão da filha por dança, teatro e palco. Ele ainda descreveu Eva como "a gentileza em pessoa".

"Terceira filha, irmã de dois meninos, e com a genética da mãe - resultado: uma menina superpoderosa, que sabe defender suas ideias e pontos de vista com firmeza", prosseguiu. "Agora você é teen. Siga sendo essa menina incrível em transformação, caminhando para se tornar uma mulher maravilhosa."

Nos comentários da publicação, Cláudia Raia chegou a parabenizar a menina. "Ai, meu Deus. Coisa linda essa bailarina. Que Deus te dê muita saúde, nossa 'pequena grande' Eva", escreveu.

Alexandre Pires: TJ bloqueia bens de condenada por desvio de R$ 1,5 milhão