Li Martins volta a desabafar após morte de JP Mantovani: 'Ser forte é a única opção'

Li Martins voltou a usar seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 25, para desabafar sobre a morte do marido, o modelo e influenciador JP Mantovani. A cantora compartilhou uma publicação nos stories com palavras de conforto. "Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é a única opção."

JP Mantovani morreu na madrugada do último domingo, 21, aos 46 anos, após se envolver em um acidente de moto na Avenida das Nações Unidas, no Itaim Bibi, zona oeste da capital.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), JP estava em uma moto quando colidiu com um caminhão de limpeza urbana, que realizava serviços na via. O óbito foi constatado no local do acidente.

Segundo a nota, o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia.

O caso gerou comoção nas redes sociais e Li Martins, ex-Rouge, se manifestou pedindo compreensão e respeito ao luto da família. "Gostaria de pedir por gentileza um momento de paz e silêncio para assimilar esse momento de dor e sofrimento, para que Deus acalme nossos corações", escreveu.

Os dois se conheceram quando participaram juntos de A Fazenda 8. O casal teve uma filha, Antonella, em 2017, e oficializou a união em junho deste ano, em uma cerimônia no interior de São Paulo.