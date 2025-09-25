Léo Santana e Lore Improta comemoram 4 anos da filha Liz com festa da Princesa Tiana

Liz, filha do casal Léo Santana e Lore Improta, completou quatro anos e ganhou festa inspirada na princesa Tiana, protagonista do filme de animação A Princesa e o Sapo, lançado em 2009 pela Disney.

Os pais compartilharam em suas redes sociais um carrossel com fotos da pequena usando um vestido parecido com a da personagem e comentaram: "O tema da festa dela não podia ser diferente nesse ano."

"Liz e Tiana estão prontas para viver uma tarde de aventuras, encantos, diversão e muita alegria junto da família, dos amigos e das outras princesas", completaram no post.

Entre os famosos que comentaram o post está Brunna Gonçalves, que se tornou mãe em maio deste ano. A mulher da cantora Ludmilla escreveu: "Que princesa linda! Parabéns, Lilica". A ex-BBB Isabelle Nogueira, a Cunhã Poranga da edição de 2024, também comentou: "Linda essa cunhatã ?? que Deus abençoe muito."