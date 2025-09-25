Topo

Entretenimento

Juliette Binoche virá ao Brasil para o Festival do Rio

São Paulo

25/09/2025 17h48

A atriz francesa Juliette Binoche virá para o Festival do Rio que acontece de 2 a 12 de outubro. Ela virá para promover o filme In-I in Motion, documentário que mostra o processo criativo de um espetáculo In-I, que Binoche criou, em 2007, com o dançarino britânico Akram Khan. A dupla excursionou com o espetáculo por diversos países.

O filme usa imagens inéditas para explorar a jornada íntima da dupla, desde a inspiração inicial até a performance em si. O documentário, que marca a estreia de Juliette Binoche como diretora, explora a essência da criação artística, a vulnerabilidade envolvida e seu impacto transformador.

A atriz deve acompanhar uma única sessão, que acontecerá no Cine Odeon CCLSR (Praça Floriano, 7 - Centro - Rio de Janeiro/RJ), no dia 5 de outubro, às 19h30. Outras três sessões do filme estão na programação do Festival: no domingo, 5 de outubro, às 15h45, no Reserva Cultural Niterói 2; na quinta-feira, 9 de outubro, às 18h30, no Cinesystem Belas Artes 6, e no sábado, 11 de outubro, às 14h, no Estação Net Gávea 5.

