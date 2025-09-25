Jude Law e Jason Bateman têm confronto em nova minissérie

Jude Law é inglês e tem uma carreira consagrada nas telas dos cinemas, em filmes como 'Closer' e 'Grande Hotel Budapeste'. Jason Bateman é americano e tem seu nome inscrito em elencos de ótimas séries, como 'Arrested Development' e 'Ozark'. Mas, em 'Black Rabbit', minissérie em oito episódios, os dois interpretam irmãos com muitas contas a acertar.

A família tem um passado nebuloso. Law é Jake Friedken, proprietário de um restaurante em Nova York, o Black Rabbit. Bateman é Vince, irmão com passado turbulento na bandidagem e que, depois de muito tempo afastado, 'fora dos negócios', retorna para fazer da vida de Jake um inferno.

A minissérie foi criada para dar a seus atores principais uma história boa para exibir seus talentos. O confronto entre os dois é o grande termômetro da trama, e os personagens são bem escritos e muito bem defendidos pelos astros.

'Black Rabbit' é uma minissérie destinada a um público maduro, algo não tão fácil de se ver nas produções recentes.

'Black Rabbit', 2025

Criação Zach Baylin

Elenco Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman

Classificação 16 anos

Onde Netflix (Trailer)

Já disponível em sua tela...

Crianças desaparecidas em um sucesso do terror

Nesta temporada infestada de filmes de terror, 'A Hora do Mal' é um sucesso inesperado. O filme é prova de que um mistério bem arquitetado é a chave desse gênero. Em um mesmo minuto, durante a madrugada, vários alunos da professora Justine Gandy despertam, saem de suas casas e desaparecem. O filme é contado por vários ângulos, pelas visões de pais, professores e autoridades. E a professora está no centro da investigação. 'A Hora do Mal', 2025 | Direção - Zach Cregger | Elenco - Julia Garner, Josh Brolin | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video

Leandro Hassum se veste de mulher para fazer rir

Não é bom desprezar a força de Leandro Hassum. Ele é o recordista de bilheteria nos cinemas brasileiros neste século e vai bem no streaming. Às vezes, no entanto, o ator precisa levar um filme nas costas. Assim parece ser essa comédia em que ele é obrigado a fingir ser uma advogada e ganhar causas no tribunal. Não é exatamente 'Tootsie', no qual Dustin Hoffman arrasa na troca de gêneros. Mas deve ser mais um hit de Hassum. 'Uma Advogada Brilhante', 2025 | Direção - Ale McHaddo | Elenco - Leandro Hassum, Renata Bras, Bruno Garcia | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Robert Redford brilha em seu grande filme de tom político

Quando um grande ator morre, seus filmes costumam voltar a uma alta rotatividade no streaming. E, quando se trata de um deus de Hollywood como Robert Redford, a agitação é ainda maior.

Curioso é que o filme que mais está bombando nesses dias de luto pelo galã é seu longa mais político, 'Todos os Homens do Presidente', retrato agudo da investigação de crimes de espionagem do Partido Republicano durante as eleições de 1972, que provocou a renúncia do presidente Richard Nixon.

Redford e Dustin Hoffman interpretam, respectivamente, Bob Woodward e Carl Bernstein, repórteres do jornal 'Washington Post' que revelaram que a sede do comitê de campanha do Partido Democrata foi vítima de espionagem por seus rivais republicanos. É o chamado escândalo de Watergate, que era o nome do prédio onde o comitê se reunia.

Além de consagrar a importância do jornalismo investigativo, o filme é montado como um thriller tenso e empolgante. A química de Hoffman e Redford impressiona bastante.

'Todos os Homens do Presidente', 1976

Direção Alan J. Pakula

Elenco Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden

Classificação 10 anos

Onde AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Há algumas semanas, a newsletter indicou a série britânica 'Slow Horses' para ser maratonada. Quem aceitou a sugestão e assistiu às quatro primeiras temporadas já pode começar a ver a quinta, lançada em episódios semanais. Gary Oldman continua incrível como veterano de uma divisão bem peculiar de agentes secretos. Ninguém faz história de espionagem como os ingleses. E ainda tem a dama Kristen Scott Thomas no elenco. 'Slow Horses', 2022-2025 | Criação - Will Smith, Jonny Stockwood | Elenco - Gary Oldman, Jack Lowden, Kristen Scott Thomas | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+

PARA MARATONAR

Tudo bem, é uma história ingênua, produzida com jovens e para jovens. Mas os criadores são aqueles que já fizeram muito sucesso com 'Outer Banks', e aqui alguns ingredientes são repetidos ainda com algum frescor. Tudo nos oito episódios gira em torno de uma banda formada no colégio tentando entrar para valer no disputado mercado americano. Pura diversão escapista com rostos bonitos, mas isso de vez em quando é bom. 'The Runarounds', 2025 | Criação - Jonas Pate, Nora Kirkpatrick | Elenco - Axel Ellis, Jesse Golliher, William Lipton | Classificação - 14 anos | Onde - Prime Video

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a 'Charada'?

Um crítico inglês disparou: 'Charada' é o filme de Alfred Hitchcock que não foi dirigido por Alfred Hitchcock. Isso deve ter soado como um elogio a Stanley Donen, que fez comédias e musicais sofisticados em Hollywood. Ele realmente conseguiu misturar mistério, romance e humor numa receita que lembra os clássicos do mestre do suspense.

Provavelmente Hitchcock teria escalado uma loira no lugar da morena Audrey Hepburn, mas ela está perfeita como a mulher assustada que, depois de descobrir que seu marido foi assassinado, passa a ser perseguida por homens que disputam uma fortuna escondida. Ela, claro, não tem a menor ideia sobre essa história.

Com medo, reluta até em ser protegida por um estranho galante que promete ajudá-la. E esse sujeito é Cary Grant, armado com todo o charme de um dos grandes galãs das telas.

O roteiro é espetacular, cheio de viradas de rumo e muitos sustos. No trailer, infelizmente sem legendas, a sucessão de berros desesperados de Audrey ficou engraçada.

'Charada', 1963

Direção Stanley Donen

Elenco Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau

Classificação 12 anos

Onde MUBI (Trailer)