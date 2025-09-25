Jornalista da Globo sobre Kongjian Yu: 'O motivo de eu ter ido à China'

Felipe Santana, jornalista do Fantástico (Globo), lamentou a morte do arquiteto chinês Kongjian Yu.

O que aconteceu

No mês passado, a revista eletrônica exibiu uma série de reportagens chamada O Código Chinês. Em uma delas, Kongjian Yu foi entrevistado por Felipe sobre o conceito de cidades-esponja.

Kongjan Yu era um exemplo. Foi o motivo de eu ter ido à China. Um sorriso e uma empolgação de criança, sempre. Sinto muito pelas famílias dos envolvidos no acidente aéreo. escreveu o jornalista no Instagram

Felipe Santana e o arquiteto chinês Kongjian Yu, morto em após a queda de um avião no Pantanal Imagem: Reprodução/Instagram

Junto com os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim, Kongiham estava na região gravando um documentário sobre cidades-esponja, conceito pelo qual ficou mundialmente conhecido. Não há detalhes sobre há quanto tempo a produção era feita.

Acidente

Avião arremeteu devido à presença de porcos selvagens na pista. A informação consta no laudo preliminar do Corpo de Bombeiros para a causa do acidente, a partir do relato de pessoas que presenciaram a queda da aeronave.

Testemunhas relataram aos bombeiros que os porcos invadiram a pista de pouso e o piloto precisou arremeter para não atingir os animais. Com o movimento súbito, a aeronave perdeu altitude e caiu a 100 metros da cabeceira da pista. Devido ao impacto no solo, a aeronave explodiu.

Aeronave caiu próximo à Fazenda Barra Mansa, no Pantanal. Quatro pessoas estavam dentro do avião e todos morreram carbonizados.

O acidente ocorreu por volta das 18h30 de ontem. Equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, além dos bombeiros, trabalham em conjunto para elucidar as circunstâncias do acidente.

Além de Kongjian Yu, morreram os cineastas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros. Os nomes das vítimas foram divulgados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

A aeronave, um monomotor Cessna 175, foi fabricada em 1958 e comprada em 2015 pelo piloto Marcelo Pereira. Ela tinha capacidade para quatro pessoas e foi registrada para serviços aéreos privados, segundo registro de matrícula da Agência Nacional de Aviação Civil.

O monomotor tinha operação para táxi aéreo negada e só podia operar voos diurnos. Ela tinha situação de aeronavegabilidade normal e documentação em dia, válida até dezembro deste ano.

Luiz Ferraz era documentarista e sócio da Olé Produções, e Rubens Crispim Jr. trabalhava como diretor de fotografia. Em nota, a produtora lamentou o acidente. "A família lamenta profundamente o ocorrido e agradece as inúmeras mensagens de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor", afirmou.

Eles estavam na região gravando um documentário sobre cidades-esponja, conceito pelo qual o professor ficou mundialmente conhecido. A informação foi confirmada pela Olé Produções, mas não há detalhes sobre há quanto tempo a produção era feita.

Quem são as vítimas

Arquiteto chinês Kongjian Yu era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório de arquitetura paisagística Turenscape. Ele fez doutorado na Harvard Graduate School of Design em 1995, era reitor da Faculdade de Arquitetura e Paisagismo da Universidade de Pequim e Membro Honorário Internacional da Academia Americana de Artes e Ciências.

Ele era mundialmente conhecido pelo conceito de "cidades-esponja", estilo que propõe o convívio das construções com a água da chuva. Além de salvar a água para períodos de estiagem, o projeto também evita que as cidades sofram com enchentes.

Yu veio ao Brasil no começo de setembro, quando palestrou em Brasília. Na ocasião, ele participou da Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

O cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era especializado em produção de documentários. Em 2007, fundou a própria produtora, a Olé Produções, com foco em desenvolvimento, produção e direção de documentários e formatos de não-ficção. Entre as produções assinadas pela produtora estão "O Bixiga é Nosso", sobre a histórica da comunidade afrodescendente no histórico bairro no centro de São Paulo, e "Futebóis", sobre a presença feminina em times brasileiros.

Luiz também dirigiu uma série sobre tragédia aérea com o time da Chapecoense. Ele foi indicado ao Emmy Internacional pela produção "Dossiê Chapecó: O jogo por trás da tragédia".

Rubens Crispim Jr era diretor de fotografia e criador da produtora Poseídos, especializada em filmes de arte. Nascido em São Paulo, ele se formou em artes plásticas pela Universidade de São Paulo e trabalhava com audiovisual havia 20 anos. Ele era dono da produtora junto à esposa, Heloisa Faria.

Marcelo Pereira de Barros era piloto e proprietário da aeronave que caiu. Ele trabalhava na companhia de táxi aéreo Aerotrip, que fazia viagens pelo Pantanal. "Sua ausência será profundamente sentida por todos nós", afirmou a empresa nas redes sociais.