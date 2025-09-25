Jimmy Kimmel critica Trump após presidente ameaçar a ABC por seu retorno: 'Ele é um valentão'

O comediante Jimmy Kimmel não poupou piadas na madrugada desta quinta-feira, 25, e criticou o presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante o seu monólogo no Jimmy Kimmel Live!.

Em sua fala, o apresentador comparou o político a um "valentão de filmes dos anos 1980" e detonou a postura do republicano, que voltou a ameaçar a ABC - emissora norte-americana que transmite o Jimmy Kimmel Live! - após o canal reinstaurar o programa em sua grade.

"Muita gente assistiu ao nosso programa ontem à noite", comentou Kimmel. "Recebi muitas mensagens de muitas pessoas. Isso me fez perceber como boa parte dos amigos nunca assistem ao show em qualquer outro momento", brincou.

Segundo dados de audiência norte-americanos, o episódio veiculado na madrugada da quarta-feira, 24, alcançou um pico de 6,3 milhões de telespectadores - um recorde para o programa. O episódio marcou o retorno do apresentador após ser suspenso por uma semana por tecer comentários que ligavam o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk ao movimento MAGA (Make America Great Again).

"Um amigo muito especial também veio falar comigo ontem à noite após a gravação do programa: o chapeleiro vermelho maluco", afirmou o comediante, fazendo menção a Trump. Em suas redes sociais, o presidente norte-americano havia comemorado a suspensão de Kimmel.

O comediante, então, leu um trecho das postagens escritas por Donald Trump: "Não acredito que a ABC Fake News devolveu o emprego ao Jimmy Kimmel". Kimmel respondeu em tom sarcástico: "Você não acredita que me devolveram o emprego? Eu é que não acredito que devolvemos o emprego para você. Estamos quites!", afirmou.

O apresentador continuou a ler as postagens do republicano, em especial o trecho em que Trump afirma que a "emissora se coloca em risco" ao exibir o programa de Kimmel. "Só Donald Trump tentaria provar que não estava ameaçando a ABC... ameaçando a ABC", pontuou o comediante.

No final de sua fala, o apresentador se justificou por falar tanto sobre Trump em seus programas. "Eu não gosto de valentões. Eu toquei clarinete no colégio, tá bem? Eu simplesmente não gosto. Donald Trump é um valentão à moda antiga, no estilo dos filmes dos anos 1980, que rouba seu lanche e seu dinheiro."

"Torcer por esse valentão, não importa de que lado você esteja, é como torcer pelo Biff de De Volta para o Futuro", disse Kimmel. "Donald Trump foi o modelo para o Biff em De Volta para o Futuro e é esse cara que as pessoas estão aplaudindo. Eu não sei você, mas eu estou com o Marty McFly", finalizou.