Jabuti 2025: Chico Buarque, Raphael Montes e Roseana Murray são semifinalistas

Chico Buarque é semifinalista do prêmio Jabuti 2025

25/09/2025 12h52

A Câmara Brasileira do Livro anunciou os semifinalistas das 23 categorias do Prêmio Jabuti, marcado para o próximo 27 de outubro.

O que aconteceu

Dentre os destaques nas categorias, estão nomes como Chico Buarque, Raphael Montes, Roseana Murray e Marcelo Godoy.

Neste ano, o Jabuti ganhou uma nova categoria, totalizando 23 ao todo. Agora, a cerimônia vai premiar projetos de leitura realizados na cidade do Rio de Janeiro com o prêmio Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro.

Cinco finalistas de cada categoria serão revelados no dia 7 de outubro, às 12h. Ao todo, 4.530 obras foram inscritas na premiação. Os vencedores receberão a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil.

Ganhador da principal categoria da premiação, Livro do Ano, vai receber, além da estatueta e R$ 70 mil, uma viagem para a Feira do Livro em Londres, na Inglaterra. A cerimônia ocorrerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e será transmitida no canal da CBL no YouTube.

Veja os semifinalistas do Prêmio Jabuti 2025

Eixo: Literatura

Conto

"A bomba e outros contos de futebol" | Autor(a): David Butter | Editora(s): Mórula Editorial

"Breve inventário de pequenas solidões" | Autor(a): Tiago Feijó | Editora(s): Penalux

"Diários do infinito" | Autor(a): Newton Moreno | Editora(s): Folhas de Relva Edições

"Dores em salva" | Autor(a): Elimário Cardozo | Editora(s): Patuá

"Esboços naturais" | Autor(a): Cavito | Editora(s): Laranja Original

"Faça de tudo para não precisar da coragem" | Autor(a): Fábio Franco | Editora(s): Cachalote

"Nos domínios do cerrado" | Autor(a): Daniel Francoy | Editora(s): Jabuticaba

"Nós que nos amávamos tanto" | Autor(a): Laís Araruna de Aquino | Editora(s): Cachalote

"Tantra e a arte de cortar cebolas" | Autor(a): Iara Biderman | Editora(s): 34

"Ursa menor" | Autor(a): Carla Kinzo | Editora(s): Quelônio

Crônica

Brincadeira sem futuro | Autor(a): Ricardo Terto | Editora(s): Todavia

Coisas engraçadas de não se rir | Autor(a): Raymundo Netto | Editora(s): Obra Independente

Comigo na livraria | Autor(a): Martha Medeiros | Editora(s): L&PM Editores

Diários na aldeia: escritos de um indígena potiguara | Autor(a): João Irineu de França Neto | Editora(s): Folhas de Relva Edições

Estilhaços | Autor(a): Paulo Nogueira Batista Júnior | Editora(s): Contracorrente

Geografia do tempo | Autor(a): Ary Quintella | Editora(s): Andrea Jakobsson Estúdio

Meia palavra basta | Autor(a): Francisco Bosco | Editora(s): Record

O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Se eu soubesse: para maiores de 40 anos | Autor(a): Carpinejar | Editora(s): Bertrand Brasil

Tempo e outros tempos | Autor(a): Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora(s): Nova Fronteira

Histórias em Quadrinhos

A balada para passear | Autor(a): Camilo Solano | Editora(s): Conrad

Alvorada dos corações macabros | Autor(a): Diego Gerlach | Editora(s): Pé-de-Cabra

De lá não se via luz | Autor(a): Igor Frederico de Freitas Arruda, Patrick Martins de Carvalho | Editora(s): Mmarte

Era uma vez no Contestado | Autor(a): André Caliman | Editora(s): Figura

Filosofia do mamilo | Autor(a): Kael Vitorelo | Editora(s): Veneta

Mais uma história para o velho Smith | Autor(a): Orlandeli | Editora(s): Gambatte

Não sou Orlando | Autor(a): Helena Cunha | Editora(s): Obra Independente

Pigmento | Autor(a): Aline Zouvi | Editora(s): Quadrinhos na Cia.

Quando nasce a autoestima? | Autor(a): Regiane Braz, Jefferson Costa | Editora(s): Ori

Superpunk | Autor(a): Guilherme Petreca, Mirtes Santana | Editora(s): Pipoca & Nanquim

Infantil

Estações | Autor(a): Daniel Munduruku | Editora(s): Moderna

Kuski | Autor(a): Ilan Brenman | Editora(s): Moderna

Mãos | Autor(a): Kiusam de Oliveira | Editora(s): Companhia das Letrinhas

O braço mágico | Autor(a): Roseana Murray | Editora(s): Estrela Cultural

Maior museu do mundo | Autor(a): Caio Zero | Editora(s): Pulo do Gato

Pode ser | Autor(a): Lauro Henriques Jr. | Editora(s): Ararinha Editorial

Quem é esse? | Autor(a): Mariana Demuth, Sabrina Berardocco | Editora(s): Piu

Submersos | Autor(a): Estevão Azevedo, Vitor Bellicanta | Editora(s): Caixote

Um lugar para Coraline | Autor(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): Rocquinho

Você dorme como um monstro? | Autor(a): Guilherme Karsten | Editora(s): HarperKids

Juvenil

Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia | Autor(a): Eliane Potiguara, Tainan Rocha | Editora(s): Editora do Brasil

Dagunda | Autor(a): Carlos Gomes Oliveira | Editora(s): Cepe

Marefasto | Autor(a): Juan Glavemburgo| Editora(s): Flyve, Voe/Algoz

Nina descobre o Brasile | Autor(a): José Roberto Torero, Marcus Aurelius

Pimenta, Ivo Minkovicius | Editora(s): Padaria de Livros

O Silêncio de Kazuki | Autor(a): André Kondo | Editora(s): Telucazu Edições

Pôr do sol, Jangurussu | Autor(a): Rodrigo Marques | Editora(s): Aluá

Quando minha mãe voou no 14-Bis | Autor(a): Penélope Martins, Cris Eich | Editora(s): PeraBook

Rhoars: os magiciens | Autor(a): Lizzie Oliver | Editora(s): Obra Independente

Tia Ciata, a grande mãe do samba | Autor(a): Nei Lopes, Rui de Oliveira | Editora(s): Nova Fronteira

Vidas secas em cordel | Autor(a): Josué Limeira, Vladimir Barros | Editora(s): Yellowfante

Poesia

Asma | Autor(a): Adelaide Ivánova | Editora(s): Nós

Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3 | Autor(a): Michel Thiollent | Editora(s): Scortecci

Livro de erros | Autor(a): Maria Lúcia Dal Farra | Editora(s): Iluminuras

Meu lance é poesia | Autor(a): Ramon Nunes Mello (Organizador) | Editora(s): WMF Martins Fontes

O caderno de dispositivos de M. Lovet | Autor(a): Rodrigo Suzuki Cintra | Editora(s): 7Letras

O lado esquerdo | Autor(a): Manoel Ricardo de Lima | Editora(s): Mórula Editorial, Cultura e Barbárie

Poesia reunida [1966-2009]: livro um: Cave Carmen | Autor(a): Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (Organizadores) | Editora(s): Martelo

Respiro | Autor(a): Armando Freitas Filho | Editora(s): Companhia das Letras

Retorno ao ventre: M?nh fi nugror to v?sikã kãti | Autor(a): Jr. Bellé | Editora(s): Elefante

Vidas secas em cordel | Autor(a): Stélio Torquato Lima | Editora(s): Estrela Cultural

Romance de Entretenimento

A Casa da Opera de Manoel Luiz | Autor(a): Celso Taddei | Editora(s): Mondru

As fronteiras de Oline | Autor(a): Rafael Zoehler | Editora(s): Patuá

Ascensão | Autor(a): Bruno Crispim | Editora(s): Urutau

Boas meninas se afogam em silêncio | Autor(a): Andressa Tabaczinski | Editora(s): Rocco

Bololô: gaiola vazia | Autor(a): Ricardo Maurício Gonzaga | Editora(s): Senac Rio

Nada mais será como antes | Autor(a): Miguel Nicolelis | Editora(s): Planeta do Brasil

O amor e sua fome | Autor(a): Lorena Portela | Editora(s): Todavia

Riacho Escuro | Autor(a): Marta Pessoa | Editora(s): Sete Autores Editora

Um Evangelho de José | Autor(a): Marcos Barbosa | Editora(s): Escola Superior de Artes Célia Helena

Uma família feliz | Autor(a): Raphael Montes | Editora(s): Companhia das Letras

Romance Literário

A extraordinária Zona Norte | Autor(a): Alberto Mussa | Editora(s): Todavia

Bambino a Roma: ficção | Autor(a): Chico Buarque | Editora(s): Companhia das Letras

De onde eles vêm | Autor(a): Jeferson Tenório | Editora(s): Companhia das Letras

Escalavra | Autor(a): Marcelino Freire | Editora(s): Amarcord

Guerra I - ofensiva paraguaia e reação aliada (novembro de 1864 a março de 1866) | Autor(a): Beatriz Bracher | Editora(s): 34

Meu braço esquerdo: um sim à vida | Autor(a): Viviane Mosé | Editora(s): Civilização Brasileira

O último dos copistas | Autor(a): Marcílio França Castro | Editora(s): Companhia das Letras

Ressuscitar mamutes | Autor(a): Silvana Tavano | Editora(s): Autêntica Contemporânea

Vento em setembro | Autor(a): Tony Bellotto | Editora(s): Companhia das Letras

Vera | Autor(a): José Falero | Editora(s): Todavia

Eixo: Não Ficção

Artes

Amelia Toledo: campos de cor | Autor(a): Denise Mattar, Luiz Vieira | Editora(s): Nara Roesler Livros

Artes visuais na Educação Infantil a partir da Abordagem Triangular | Autor(a): Ana Mae Barbosa, Sidiney Peterson F. de Lima (Organizadores) | Editora(s): Cortez

Chico Buarque em 80 canções | Autor(a): André Simões | Editora(s): 34

Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo | Autor(a): Augusto Lins Soares (Organizador) | Editora(s): Cepe

Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica | Autor(a): Celso Favaretto, Paula Braga | Editora(s): Edusp

Música Só: uma travessia filosófica entre a Europa e o Brasil | Autor(a): Henry Burnett | Editora(s): Edusp

Os últimos filhos da floresta | Autor(a): Ricardo Martins | Editora(s): Nômades

Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970 | Autor(a): Heloísa Teixeira "em memória" | Editora(s): Bazar do Tempo

Thomaz Farkas, todomundo | Autor(a): Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa, Sergio Burgi (Organizadores) | Editora(s): Instituto Moreira Salles

Vamô vadiá nesta lezeira: ancestralidade e simbolismo na dança da lezeira do Sertão do Piauí | Autor(a): Eduardo Pontin, Francisca Sousa | Editora(s): Banquinho Publicações

Biografia e Reportagem

A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil | Autor(a): Delmo Moreira | Editora(s): Todavia

Cachorros: a história do maior espião dos serviços secretos militares e a repressão aos comunistas até a Nova República | Autor(a): Marcelo Godoy | Editora(s): Alameda

Longe do ninho | Autor(a): Daniela Arbex | Editora(s): Intrínseca

Memórias | Autor(a): Rubens Ricupero | Editora(s): UNESP

Meu passado me perdoa: memórias de uma vida novelesca | Autor(a): Aguinaldo Silva | Editora(s): Todavia

O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio | Autor(a): Jamil Chade | Editora(s): Record

O passarinho do contra: uma biografia de Mario Quintana | Autor(a): Gustavo Grandinetti | Editora(s): Tordesilhas

O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos | Autor(a): Anna Virginia Balloussier | Editora(s): Todavia

O silêncio do motosserra: quando o Brasil decidiu salvar a Amazônia | Autor(a): Claudio Angelo, Tasso Azevedo | Editora(s): Companhia das Letras

Projeto Querino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil | Autor(a): Tiago Rogero | Editora(s): Fósforo

Economia Criativa

A história da cerveja no Brasil: o legado de Stupakoff e Künnning | Autor(a): Henri Kistler, Rogério Furtado (Organizadores) | Editora(s): Ateliê Editorial

Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo | Autor(a): Riq Lima | Editora(s): Folhas de Relva Edições

Da pisada do barro ao streaming: um estudo do samba de coco de Arcoverde-PE como indústria criativa para o desenvolvimento local | Autor(a): Paula Lourenço /

Editora(s): Sesc Pernambuco

De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil | Autor(a): Aline Midlej, Edu Lyra | Editora(s): Planeta do Brasil

Ensaio sobre o cancelamento | Autor(a): Pedro Tourinho | Editora(s): Planeta do Brasil

Hospitalidade e interculturalidade | Autor(a): Sandro Dias | Editora(s): Senac São Paulo

Mitos e verdades do ESG | Autor(a): Giuliana Morrone | Editora(s): Planeta do Brasil

Modativismo: quando a moda encontra a luta | Autor(a): Carol Barreto | Editora(s): Paralela

Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II | Autor(a): Corina Costa Ramos (Organizadora) | Editora(s): Obra Independente

Sons e sabores | Autor(a): Morena Leite, Moreno Veloso | Editora(s): Senac Rio

Educação

Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica | Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira

De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência | Autor(a): Larissa Santos | Editora(s): Labrador

Educação mais inteligente: como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da Inteligência Artificial | Autor(a): Celso Niskier | Editora(s): Gente

História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910) | Autor(a): Diana Gonçalves Vidal, Wiara Rosa Alcântara | Editora(s): UNESP

Infâncias e leituras - Presenças negras e indígenas na literatura infantil | Autor(a): Márcia Licá (Organizadora) | Editora(s): Pulo do Gato

Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor(a): Adilson José Moreira | Editora(s): Contracorrente

O que quer um professor?: queixa, demanda e desejo na formação de professores | Autor(a): Fernanda Ferrari Arantes | Editora(s): Ateliê Editorial

Para pensar e escrever melhor: pequenos textos | Autor(a): Leandro Karnal | Editora(s): Planeta do Brasil

Pedagogia dos orixás | Autor(a): Ivan Poli | Editora(s): Pallas

Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo | Autor(a): Cidinha da Silva | Editora(s): Autêntica

Negócios

A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor(a): Miguel Krigsner | Editora(s): Portfolio-Penguin

A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis? | Autor(a): Ricardo Ribeiro Alves | Editora(s): Alta Books

A trinca: jornada da liberdade | Autor(a): Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota | Editora(s): Buzz

Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível | Autor(a): Rafael Solimeo | Editora(s): Labrador

Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda | Autor(a): Henrique Meirelles | Editora(s): Planeta do Brasil

Hackeando a sua carreira: como ser relevante num mundo em constante transformação | Autor(a): Marcelo Tas | Editora(s): Planeta Estratégia

Negócios com propósito: impacto e lucro lado a lado: como criar empresas com propósito, obter resultados e contribuir para um mundo melhor | Autor(a): Anderson Rodrigues | Editora(s): Gente

O Futuro é Coop | Autor(a): Martha Gabriel | Editora(s): Sescoop Unidade Nacional

Quebre o teto de vidro: estratégias revolucionárias para atingir o próximo nível da carreira (até chegar ao topo) | Autor(a): Karina Forlenza | Editora(s): Rocco

Se parar o sangue esfria: como paixão, ousadia e diversidade construíram a Chilli Beans | Autor(a): Caito Maia | Editora(s): Gente

Saúde e bem-estar

A arte de amar | Autor(a): Christian Dunker | Editora(s): Record

Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes | Autor(a): Monja Coen | Editora(s): Planeta do Brasil

Falando sério sobre a adolescência | Autor(a): Renato Caminha, Thalita Rebouças | Editora(s): L&PM Editores

Felicidade ordinária | Autor(a): Vera Iaconelli | Editora(s): Zahar

Manual prático do picareta em saúde | Autor(a): André Demambre Bacchi | Editora: Obra Independente

Medicina excessiva | Autor(a): Guilherme Santiago Mendes | Editora(s): Labrador

O lugar do sofrimento na cultura contemporânea | Autor(a): Mariama Augusto Furtado | Editora(s): Summus Editorial

Poder e desigualdade | Autor(a): André Roncaglia, Cesar Calejon | Editora(s): Civilização Brasileira

Sedução algorítmica | Autor(a): Júlio de Ló | Editora(s): Bambual

Ser feliz: é possível? | Autor(a): Gustavo Arns, Monja Coen | Editora(s): Papirus 7 Mares

Eixo: Produção Editorial

Capa

Acrobata | Capista: Kiko Farkas | Editora(s): Companhia das Letras

Alto e bom som | Capista: Gustavo Piqueira | Editora(s): Edusp

Bonito pra chover | Capista: Vitor Cesar Junior | Editora(s): Pinacoteca do Ceará

Desrazão | Capista: Jean Sartief | Editora(s): Giro

Dicionário abreviado do surrealismo | Capista: Daniel Justi | Editora(s): 100/cabeças

Do mar, o sonho | Capista: Amanda Chagas | Editora(s): Labrador

Dona Militana | Capista: Rafael Campos | Editora(s): UFRN

Em alguma parte alguma | Capista: Elaine Ramos | Editora(s): Companhia das Letras

Funil | Capista: Alexandre Gama | Editora(s): Obra Independente

Sedução algorítmica | Capista: Lívia de Castro | Editora(s): Bambual

Ilustração

As aventuras de Vitório | Ilustrador(a): Veridiana Scarpelli | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Bento vento tempo | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Companhia das Letrinhas

Cabeça de pedra | Ilustrador(a): Renata Bueno | Editora(s): Elo Editora

Entre tantos | Ilustrador(a): Marilda Castanha | Editora(s): Maralto

Errinho, errão | Ilustrador(a): Kaká Leal | Editora(s): Brinque-Book

Nas terras do vento | Ilustrador(a): Olavo Costa | Editora(s): Terra Virgem Edições

O quintal das irmãs | Ilustrador(a): Rodrigo Andrade | Editora(s): Pequena Zahar

Submersos | Ilustrador(a): Vitor Bellicanta | Editora(s): Caixote

The Dhow | Ilustrador(a): Victor Sales | Editora(s): Obra Independente

Vidas secas | Ilustrador(a): Hal Wildson | Editora(s): FTD

Projeto Gráfico

[A construção] | Responsável: Elaine Ramos | Editora(s): Ubu

Abdias Nascimento e o museu de arte negra | Responsável: Estúdio Campo | Editora(s): Instituto Inhotim

Alexandre Herchcovitch | Responsável: Museu Judaico de São Paulo | Editora(s): Museu Judaico de São Paulo

Anjos cruéis | Responsável: Christiano Menezes, Chico de Assis | Editora(s): Darkside

Hélio Oiticica: delirium ambulatorium | Responsável: Felipe Cavalcante Gabriel Menezes | Editora(s): Tuîa Arte Produção

Palavra | Responsável: Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar | Editora(s): Instituto Tomie Ohtake

Que país é este? | Responsável: Elisa von Randow | Editora(s): IMS

Se enfiasse os pés na terra: relações entre humanos e plantas | Responsável: Museu Paranaense | Editora(s): SAMP

Sonia Gomes | Responsável: Gustavo Greco | Editora(s): Cobogó

Thomaz Farkas: todomundo | Responsável: Kiko Farkas | Editora(s): IMS

Tradução

A palavra e o fio | Tradutor(a): Dirce Waltrick do Amarante | Editora(s): Iluminuras

As aventuras de Pinóquio | Tradutor(a): Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora(s): Maralto

As confissões d'um italiano | Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria

Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor(a): André Vallias | Editora(s): Perspectiva

Caixa-preta: escrevendo a raça | Tradutor(a): Floresta | Editora(s): Companhia das Letras

Da próxima vez, o fogo | Tradutor(a): Nina Rizzi | Editora(s): Companhia das Letras

Hinos antigos | Tradutor(a): José Carlos Baracat Júnior, Leonardo Antunes, Pedro Barbieri, Rafael Brunhara | Editora(s): Madamu

Homero Portátil: os principais cantos da Ilíada e da Odisseia traduzidos em Redondilhas| Tradutor(a): André Malta | Editora(s): Edusp

O livro africano sem título: cosmologia dos Bantu - Kongo | Tradutor(a): Tiganá Santana | Editora(s): Cobogó

Odes: Horácio| Tradutor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Autêntica

Eixo: Inovação

Escritor Estreante - Poesia

Café com pássaros | Autor(a): Karla Galant | Editora(s): Urutau

Kitnet de vidro | Autor(a): Diuliane de Castilhos Paim | Editora(s): Laranja Original

Maracujá interrompida | Autor(a): Luis Osete | Editora(s): Cepe

Ninguém morreu naquele outono | Autor(a): Manoella Valadares | Editora(s): Telaranha

O áspero das faltas | Autor(a): Gabriela Lagemann | Editora(s): Patuá

O sal e a sede | Autor(a): Guilherme Amorim | Editora(s): Urutau

Refinaria | Autor(a): Rodrigo Cabral | Editora(s): Sophia

Resíduo | Autor(a): Cristiane Cerdera | Editora(s): Patuá

Som da vida inteira | Autor(a): Henrique Romaniello Passos | Editora(s): Patuá

Touros e lagartos | Autor(a): Luana Bruno | Editora(s): Urutau

Escritor Estreante - Romance

À sombra de Fausto | Autor(a): Nelson Ricardo Reis | Editora(s): Quixote+ Do

As duas mortes de Maria | Autor(a): José Osmar Pumes | Editora(s): Edições Besourobox

Diários da Caserna: Dossiê SMART | Autor(a): Rubens Pierrotti Junior | Editora(s): Labrador

Flor do Mandacaru | Autor(a): Claudionor de Oliveira Junior | Editora(s): Página Nova

Gaiola de esperar tempestades | Autor(a): Gabriela Richinitti | Editora(s): Dublinense

Lua leoa | Autor(a): Odair Redondo | Editora(s): Patuá

O labirinto do corpo | Autor(a): Daniel Carvalho Laier | Editora(s): Sétimo Selo

Onde eu nasci passa um rio | Autor(a): Luiz Neves de Castro | Editora(s): Obra Independente

Sangue Neon | Autor(a): Marcelo Henrique Silva | Editora(s): Faria e Silva

Se essa morte fosse minha | Autor(a): Júlia Palhardi | Editora(s): Urutau

Fomento à Leitura

AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável(eis): Aline Cântia

Biblioteca Marginow | Responsável(eis): Jessé Andarilho

Clube de Leitura 2.0 | Responsável(eis): Luciana Paschoalin

Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável(eis): Thais Pessanha

Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável(eis): Jaqueline Fraga

Leia Mulheres | Responsável(eis): Juliana Leuenroth

Ler - Festival do Leitor | Responsável(eis): Jeronimo Vargas dos Santos

Literatura Acessível - 10 anos | Responsável(eis): Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar

Rio Capital Mundial do Livro | Responsável(eis): Henrique Dau

Vinte Mil Léguas - Terceira Temporada: Galileu Galilei | Responsável(eis): Megafauna Livraria

Livro Brasileiro Publicado no Exterior

A maldição das flores | Editora(s): Planeta do Brasil, Amazon Crossing

A pediatra | Editora(s): Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan

Baviera tropical: A história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego | Editora(s): Todavia, Diversion Books

BRABA - Antologia brasileira de quadrinhos | Editora(s): Mino, Fanthagraphics Books

Cartas para minha avó | Editora(s): Companhia das Letras, Editorial Caminho

O avesso da pele | Editora(s): Companhia das Letras, Charco Press

O crime do bom nazista | Editora(s): Todavia, Sellerio Editore Palermo

O som do rugido da onça | Editora(s): Companhia das Letras, Uitgeverij Marmer

Olhos d'água | Editora(s): Pallas, Orfeu Negro

Setenta | Editora(s): Dublinense, Sefsafa Publishing House

