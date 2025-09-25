Virgínia Fonseca posa com filhas ao lado de irmão de Vini Jr.

Virginia Fonseca, 26, posou ao lado do irmão de Vini Jr, Netinho, em meio a rumores de affair com o jogador.

O que aconteceu

O clique foi publicado por Netinho no "Melhores Amigos" do Instagram. Na imagem, ele surge sorridente ao lado da influenciadora e das filhas dela, Maria Alice e Maria Flor, frutos do antigo casamento com Zé Felipe. O irmão do craque ainda legendou a publicação: "Família", escreveu, aumentando ainda mais a especulação dos fãs.

Mais cedo, Virgínia chamou atenção ao comentar uma publicação de Vini Jr. "NUUU", escreveu a famosa. Na foto, o jogador exibia um look de grife.

Embora os rumores de relacionamento tenham surgido, Virginia e Vini Jr. ainda não comentaram sobre os boatos.