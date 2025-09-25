Topo

Funeral de Claudia Cardinale será em 30 de setembro, em Paris

25/09/2025 17h46

O funeral da atriz franco-italiana Claudia Cardinale, falecida aos 87 anos nos arredores de Paris, será realizado no dia 30 de setembro às 14h30 (09h30 de Brasília) na igreja de San Roque, no centro da capital francesa, informou seu agente à AFP nesta quinta-feira (25).

Em seguida, ela será cremada "em estrita intimidade familiar", detalhou Laurent Savry. Também será realizada uma cerimônia religiosa em 1º de outubro em Nemours, cerca de cem quilômetros ao sul de Paris, onde a atriz morava.

A igreja de San Roque, no 1º distrito de Paris, é onde frequentemente são celebrados os funerais das celebridades.

A família de Cardinale pediu que não houvesse "nem flores, nem lembranças", mas convidou aqueles que desejassem prestar homenagem à atriz a fazer uma doação à Fondazione Claudia Cardinale, que ela criou com sua filha em Nemours, um local para acolher e promover jovens artistas.

Ícone mundial do cinema, Cardinale, falecida na última terça-feira, filmou mais de 150 filmes com diretores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks e Sergio Leone.

No final da vida, ela viveu de "forma simples e humilde, tal como era", disse sua filha Claudia Squitieri, que morava com ela em Nemours.

"Estou muito feliz por ter podido compartilhar esses últimos anos com ela, nas festas e na vida agitada deste lugar", acrescentou. "Acho que ela foi feliz aqui".

