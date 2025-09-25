Topo

Corpo retirado do hotel: veja fotos da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Morte de Odete Roitman foi gravada nesta quarta (24)
Morte de Odete Roitman foi gravada nesta quarta (24) Imagem: Reprodução/Globo e Thiago Martins/AgNews
25/09/2025 12h00

Na noite de quarta-feira (24), a equipe de "Vale Tudo" gravou, no Copacabana Palace, no Rio, as icônicas cenas do assassinato Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. A novela adaptada por Manuela Dias entra em sua reta final e termina em outubro, quando dará lugar a "Três Graças".

Bastidores do crime que choca a trama

Na sequência, o corpo de Odete é retirado do hotel em uma maca, envolto em um saco preto, pelo Corpo de Bombeiros. O assassinato acontece dentro do quarto do hotel luxuoso onde a empresária vive com César Ribeiro (Cauã Reymond).

Gravação de cenas da Morte de Odete Roitman no Copacabana Palace no Rio de Janeiro
Gravação de cenas da Morte de Odete Roitman no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro
Imagem: Thiago Martins/Agnews

Cenas estão previstas para o dia 6 de outubro, duas semanas antes do final da novela. A revelação do culpado pelo crime, no entanto, deve ir ao ar somente no último capítulo da trama, com gravações feitas nos Estúdios Globo. Segundo o Portal Leo Dias, houve consenso entre a equipe da emissora e a administração do Copacabana Palace para que não houvesse frisson exacerbado no estabelecimento.

Quem puxa o gatilho para matar Odete? Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) estão entre as suspeitas. Elas se unem e começam a usar o segredo sobre Leonardo Roitman (Guilherme Magon) para chantagear Odete, podendo ir às últimas consequências.

Corpo de Odete Roitman sendo levado pelos bombeiros
Corpo de Odete Roitman sendo levado pelos bombeiros
Imagem: Thiago Martins/AgNews

Além disso, há César, herdeiro de 50% da TCA, companhia da magnata. Apesar de não demonstrar qualquer insatisfação na relação com a empresária, pode sentir a ambição falando mais alto nos próximos capítulos.

A lista de possíveis culpados não para por aí. Marco Aurélio (Alexandre Nero) também entra no radar, afinal, se mantém revoltado com as atitudes de Odete e, assim como ela, blefa um acordo de paz. A desconfiança sobre ele aumenta, pois ele tem uma arma guardada.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

