Filipa come pão que o diabo amassou após maldade de Jaques em 'Dona de Mim'

Claudia Abreu como Filipa em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Claudia Abreu como Filipa em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 19h30

Amanhã (26), Filipa (Claudia Abreu) sofrerá bastante após ter sua medicação alterada por Jaques (Marcello Novaes) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Isabela se desespera após Filipa ter uma crise após Jaques trocar seus remédios. Isso acontece durante o chá revelação de Ayla (Bel Lima), que descobre durante o evento, após uma confusão de Filipa, que Jaques (Marcello Novaes) é seu pai biológico.

Davi (Rafael Vitti) lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia (Andrezza Abreu) sobre sua paternidade. O vilão tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende.

Jaques afirma a Rosa (Suely Franco) e Samuel (Juan Paiva) que Olívia foi o amor de sua vida. No passado, ele e a cunhada tiveram um caso enquanto ela era casada com Abel (Tony Ramos).

Ainda nesta sexta, Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Marlon e Kami ficam noivos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

