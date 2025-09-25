Topo

Entretenimento

Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; saiba o diagnóstico

São Paulo

25/09/2025 17h08

Henry Diniz, filho de Simone Mendes e Kaká Diniz, foi internado em um hospital nesta semana. A notícia foi revelada após Kaká publicar uma foto nos stories do Instagram que mostra uma pessoa recebendo medicações através de um acesso no braço. Ao portal Leo Dias, ele confirmou que o garoto foi diagnosticado com gastroenterite.

Henry é o filho mais velho de Simone e Kaká, que também são pais da pequena Zaya. De acordo com o empresário, o garoto foi levado ao hospital para fazer exames, mas já está em casa e passa bem.

Recentemente, Henry e Simone emocionaram seguidores ao participarem de uma trend viral das redes sociais que fez os dois caírem no choro. Mãe e filho gravaram um vídeo com o tema "Dê um passo à frente", comparando alguns marcos da infância de cada um. O menino não conteve as lágrimas ao entender as dificuldades pelas quais a cantora passou na infância.

