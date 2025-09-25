Topo

Entretenimento

Filha de Virginia e Zé Felipe recebe alta após internação em São Paulo

São Paulo

25/09/2025 11h10

Maria Alice, filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, recebeu alta do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 25. A menina, de 4 anos, havia dado entrada na unidade de saúde na quarta-feira, 24, para a realização de exames médicos previamente agendados.

Virginia compartilhou a atualização do estado de saúde da filha em suas redes sociais. "Bom dia. Já estamos aqui de pé, exame finalizado com sucesso, tudo certo, tudo maravilhoso. Mariazinha já dormiu a noite toda, foi tudo incrível, graças a Deus. Agora vamos para casa. Que hoje tem compromisso, bastante, inclusive", disse a influenciadora, complementando com uma foto da pequena "encantada com os desenhos" do hospital.

Durante a internação, Virginia passou a noite acompanhando a filha e utilizou suas redes para tranquilizar os seguidores."Nossa noite vai ser por cá!!! Mariazinha está realizando um exame que já estava marcado, está tudo bem com ela, obrigada por todas as mensagens e todo carinho!", explicou.

Maria Alice nasceu em 30 de maio de 2019 e é a filha mais velha do casal. Além dela, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 1 ano.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

A Fazenda 17: votação acirrada na enquete mostra quem sai na 1ª roça

Carol Peixinho e Thiaguinho compartilham ensaio do primeiro filho, Bento

Jimmy Kimmel Live alcança audiência histórica após suspensão

Filha de Virginia e Zé Felipe recebe alta após internação em São Paulo

Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar após briga com Lisa Presley

Oasis: Ticketmaster promete esclarecer preços após reclamações

Em A Fazenda, divisão de tarefas gera atrito entre peões após Prova do Fazendeiro

Nos EUA, mulher é condenada a mais de 4 anos de prisão por tentar vender casa de Elvis Presley

Jornalista da Globo sobre Kongjian Yu: 'O motivo de eu ter ido à China'

Cardi B perde piercing de R$ 69 mil do bumbum: 'Foi por água abaixo'

'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira