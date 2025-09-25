Evaristo Costa revela constrangimento em avião devido a doença rara

Evaristo Costa, 44, adquiriu um cordão de girassóis, símbolo que representa doenças ocultas. Diagnosticado com doença de Crohn, o apresentador relatou constrangimentos em situações que sua doença não foi compreendida.

O que aconteceu

Evaristo gravou um vídeo conscientizando as pessoas de doenças ocultas que precisam de cuidado. "A lista é enorme de doenças não aparentes, como, por exemplo: surdez, epilepsia, diabetes, esclerose múltipla, as doenças crônicas, como a doença de Crohn, que é o que eu tenho", diz.

Entre os diversos sintomas, a doença de Crohn causa diarreia, que o apresentador define como "quase involuntária". "Não é ir uma vez, duas vezes ao banheiro. É ir vinte, trinta, quarenta vezes".

Evaristo acredita que teria evitado constrangimentos se tivesse antes o cordão. "Eu já precisei ir correndo no banheiro do avião e tinha uma fila, eu não consegui passar na frente. Constrangimento enorme, não preciso dizer o que aconteceu".

Eu já precisei entrar num restaurante, o segurança veio atrás, disse que eu não poderia usar o banheiro, só se eu consumisse. Eu perguntei: posso usar o banheiro e depois consumir? Ele falou: não, primeiro você tem que consumir. Mais um constrangimento.

O símbolo ajuda as pessoas a comunicarem que tem a necessidade de algum cuidado. "Ninguém precisa usar esse cordão para ter os seus direitos garantidos, o uso é opcional, mas ele ajuda a comunicar rápido", explicou o jornalista.