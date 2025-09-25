Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão)
Henrique Pagnoncelli será Doutor Paixão em Êta Mundo Melhor!, padrinho de Ernesto (Eriberto Leão) Imagem: Reprodução/Instagram e Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (25) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita. Celso confessa a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela. Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir acha graça quando Zulma fracassa em seu golpe contra Adelaide. Medeia conta a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que pede para voltar para o dancing. Zulma procura Candinho. Sabiá diz a Lúcio que Ernesto está preso. Ernesto agradece Mirtes por encontrar Paixão.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

