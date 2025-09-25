Enquete UOL: 1ª roça em A Fazenda 17 tem resultado imprevisível; veja

Topo

A Fazenda 2025: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça - Antonio Chahestian/RECORD
A Fazenda 2025: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça Imagem: Antonio Chahestian/RECORD
De Splash, em São Paulo

25/09/2025 16h22

A primeira roça de A Fazenda 17 promete fortes emoções na noite desta quinta-feira. Um dos peões dará adeus ao confinamento e será o primeiro eliminado da temporada exibida pela Record.

A Fazenda 17: como está a Enquete UOL

De acordo com a enquete do UOL, Carol Lekker está em situação delicada. A modelo e Miss Bumbum 2022 registrava apenas 32,74% dos votos na parcial das 16h (horário de Brasília).

No entanto, a diferença é pouca para os companheiros de roça. Os três aparecem tecnicamente empatados: Gabily tem 33,71% dos votos para ficar e Fabiano Moraes aparece com 33,56%.

O participante menos votado deixará a competição ainda hoje. Os peões seguem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.

