Ed Gama brinca que truque para conciliar carreiras é fazer 'nada bem'

Ed Gama, 35, dá voz a um lêmure na animação "Zoopocalipse", que chegou hoje aos cinemas.

Uma aventura animal

Na trama, um meteoro atinge a Terra e transforma os animais em zumbis coloridos. Centrada no zoológico de Colepepper, a história mostra como o lugar tranquilo se transforma em um caos. A loba Gracie, na voz de Viih Tube, 25, se junta a Xavier, um lêmure cinéfilo, e a outros amigos bichos para salvar o seu lar.

Improviso fez parte da dublagem na hora de adaptar o texto para o português. "Às vezes, a piada só faz sentido para os Estados Unidos", disse Ed Gama a Bernardo Lopes Pedro. O humorista afirma que, quando teve abertura, adaptou as falas para se encaixarem melhor ao contexto brasileiro.

Achei que faria sentido que, ao invés de falar expressões muito genéricas, ele falasse expressões mais nordestinas. Usei muita coisa que falo no meu dia a dia, em Maceió Ed Gama sobre construção de personagem

Zoopocalipse Imagem: Divulgação

Ed revelou que o segredo para conseguir conciliar as carreiras de ator, comediante, dublador e apresentador é fazendo "nada bem". O humorista contou que se joga no que gosta de fazer e se dedica a cursos para conseguir entregar bons resultados em todas as áreas.

[Busco] ter pelo menos uma bagagenzinha pra poder fazer e não só fazer achando que sei de tudo, sabe? Acho que é uma humildade. Eu gosto, eu quero fazer, eu corro atrás e tento fazer acontecer Ed Gama

Ele ainda contou quais são seus quatro filmes de comédia favoritos. Na lista estão: "O Auto da Compadecida", "Eu, Eu Mesmo e Irene", "Lisbela e o Prisioneiro" e "Corra que a Polícia Vem Aí".