Topo

Entretenimento

Rayane ameaça Dudu Camargo em A Fazenda: 'Você não vai ter paz essa semana'

A Fazenda 2025: Rayane ameaça Dudu Camargo - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Rayane ameaça Dudu Camargo Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 00h56Atualizada em 25/09/2025 01h01

Ao saber que Dudu Camargo pretende colocá-la no trato da vaca com Carol em A Fazenda 2025 (Record), Rayane discutiu com o novo Fazendeiro.

O que aconteceu

Rayane apontou que Dudu deveria colocar no trato dos animais quem não trabalhou. "Eu trabalhei a semana inteira com os meninos. Era pra botar quem não trabalhou nessa semana."

Relacionadas

Carol Lekker, Fabiano e Gabily pedem votos para ficar em A Fazenda 17

Carol detona Dudu Camargo em A Fazenda 17: 'Você é maléfico'

A Fazenda: Carol Lekker, Fabiano e Gabily estão na 1ª roça

Eu estava acordando cedo todo dia! Eu te boto lá embaixo junto comigo! Tá achando que sou mulher? Então se torna homem! Bate no peito! Eu já sei fazer, cuidado! Quero ver se tu vai fazer!
Rayane Figliuzzi

Ela apontou que vai acordá-lo todo dia para fazer o trato com ela. "Você vai acordar 5 e meia da manhã comigo!"

Dudu a rebateu e justificou sua escolha. "Eu tô acordando todo dia com a vaca, porque já durmo na baia. (...) Não é sacanagem, é desafio pra todos nós!".

Rayane o ameaçou. "Você não vai ter paz essa semana como fazendeiro!"

Mais cedo, Carol também discutiu com Dudu ao saber da ideia do peão. Após Dudu voltar como Fazendeiro, ela não o parabenizou e voltou a dizer a colegas que não fará o trato caso seja colocada.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

Resultado parcial

Total de 5558 votos
36,07%
Antonio Chahestian/RECORD
29,35%
Antonio Chahestian/RECORD
34,58%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Rayane ameaça Dudu Camargo em A Fazenda: 'Você não vai ter paz essa semana'

Carol Lekker, Fabiano e Gabily pedem votos para ficar em A Fazenda 17

A Fazenda: Carol Lekker, Fabiano e Gabily estão na 1ª roça

A Fazenda: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Carol detona Dudu Camargo em A Fazenda 17: 'Você é maléfico'

A Fazenda 2025: Dudu Camargo causa punição e deixa sede sem gás ou forno

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 25/9 a 4/10

Dieta do sexo, teste de fidelidade e Playboy: quem é nova peoa Carol Lekker

Date fatal: como será encontro entre Mário Sérgio e Ana Clara em Vale Tudo

Jimmy Kimmel retorna da suspensão e programa atinge maior índice de audiência em 10 anos

Wagner Moura prega cautela com possível indicação ao Oscar: 'Está cedo'