Chico Barney: Dudu Camargo é o famoso 'pilha errada' e aposta no caos

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 11h58Atualizada em 25/09/2025 12h04

A liderança de Dudu Camargo como fazendeiro e os conflitos sobre delegação de tarefas renderam discussões animadas no Central Splash, do Canal UOL, com Chico Barney e Bárbara Saryne avaliando o impacto do peão no reality.

Logo após vencer a segunda Prova do Fazendeiro, Dudu gerou polêmica ao causar punição coletiva e ao escalar Carol Lecker e Rayane Figliuzzi para o trato das vacas, o que acirrou ânimos e dividiu a casa.

Eu achei que o Dudu entende como ninguém a importância do entretenimento. E não só a importância no discurso, mas nas ações. Eu acho que o Dudu Camargo está dando uma aula de fazendeiro.
Chico Barney

Chico opinou que Dudu não busca alianças fixas, mas sim provocar reações e criar histórias para o público. Para Bárbara, o peão é 'pilha errada' e aposta no caos para garantir destaque no programa.

O Dudu Camargo, ele é o famoso pilha errada. Se você dá uma ideia nele, ele vai te ferrar de alguma maneira. E ele lá dentro, ele tá sem aliado. São os colegas de trabalho dele, ele quer que todo mundo se exploda.
Bárbara Saryne

Chico Barney: 'Nem a morte da Odete Roitman salva reta final de Vale Tudo'

Eu tô achando a novela chata, eu acho que ela perdeu o fôlego, né? Ficou cansativa, parece que só tá cumprindo tabela. E eu era contra a morte da Odete Roitman, tinha falado sobre isso aqui algumas vezes, mas hoje eu acho que só a morte da Odete pra salvar a novela, pra gente voltar a ficar ali vidrado e falar, eu quero saber, eu não posso perder o próximo capítulo. Porque os capítulos que passaram a gente até não comentou por causa de Fazenda, outros assuntos aqui, eu senti que que não me comoveram, não me emocionaram.
Bárbara Saryne

