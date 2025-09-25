Chico Barney: Dudu Camargo é o famoso 'pilha errada' e aposta no caos

A liderança de Dudu Camargo como fazendeiro e os conflitos sobre delegação de tarefas renderam discussões animadas no Central Splash, do Canal UOL, com Chico Barney e Bárbara Saryne avaliando o impacto do peão no reality.

Logo após vencer a segunda Prova do Fazendeiro, Dudu gerou polêmica ao causar punição coletiva e ao escalar Carol Lecker e Rayane Figliuzzi para o trato das vacas, o que acirrou ânimos e dividiu a casa.

Eu achei que o Dudu entende como ninguém a importância do entretenimento. E não só a importância no discurso, mas nas ações. Eu acho que o Dudu Camargo está dando uma aula de fazendeiro.

Chico Barney

Chico opinou que Dudu não busca alianças fixas, mas sim provocar reações e criar histórias para o público. Para Bárbara, o peão é 'pilha errada' e aposta no caos para garantir destaque no programa.

O Dudu Camargo, ele é o famoso pilha errada. Se você dá uma ideia nele, ele vai te ferrar de alguma maneira. E ele lá dentro, ele tá sem aliado. São os colegas de trabalho dele, ele quer que todo mundo se exploda.

Bárbara Saryne

