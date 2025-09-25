Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Kami (Giovanna Lancellotti) e Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (25) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Relacionadas

Chá de bebê revela segredo de Jaques e revira a vida de Ayla em Dona de Mim

O que Sol, de 'Vai na Fé', vai fazer em 'Dona de Mim'? Entenda

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Cardi B perde piercing de R$ 69 mil do bumbum: 'Foi por água abaixo'

'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Hambúrguer e batata: como foi a estreia de Theo Becker no fisiculturismo

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Maquiador de Marquezine tem casa em SP destruída após chuva: 'Perda total'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Li Martins após morte do marido, JP Mantovani: 'Ser forte é a única opção'

Como estão esses três atores mirins de 'Terra Nostra' 26 anos depois?

Ed Gama brinca que truque para conciliar carreiras é fazer 'nada bem'

Treta com Urach, harmonização no bumbum: quem é a namorada de Dudu Camargo?