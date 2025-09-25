Topo

Entretenimento

Djavan lança música inédita e prepara estreia de álbum

São Paulo

25/09/2025 16h33

Djavan disponibilizou nesta quinta-feira, 25, a faixa Um Brinde, primeiro lançamento do novo trabalho que chega às plataformas digitais acompanhado de um vídeo curto no YouTube.

A canção marca a abertura do processo de divulgação de Improviso, 26º álbum de inéditas do cantor e compositor, previsto para 13 de novembro. O projeto reúne 12 faixas inéditas e será o primeiro disco do artista desde 2022.

Turnê e comemoração

Além do álbum, Djavan também anunciou uma turnê nacional em 2026. A série de shows celebrará os 50 anos de carreira do artista, que iniciou sua trajetória discográfica em 1976, com o álbum A Voz, o Violão, a Música de Djavan, lançado com destaque para a canção Flor de Lis.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Duas 'talaricas' atrapalham a vida de 2 casais em 'Êta Mundo Melhor!'

Juliette Binoche virá ao Brasil para o Festival do Rio

Funeral de Claudia Cardinale será em 30 de setembro, em Paris

Bruna Biancardi puxa mutirão para ex-affair de Neymar em A Fazenda 17

Os 5 melhores filmes de dramas da carreira de Will Smith

Virgínia Fonseca posa com filhas ao lado de irmão de Vini Jr.

Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; saiba o diagnóstico

Wesley Safadão fala sobre cirurgia do filho para retirada de tumor no cérebro

Djavan lança música inédita e prepara estreia de álbum

Enquete UOL: 1ª roça em A Fazenda 17 tem resultado imprevisível; veja

Depois de briga com Lisa Presley, Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar