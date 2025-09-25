Como será a morte horrível de Mário Sérgio em 'Vale Tudo'? Veja fotos

Em 'Vale Tudo', a tensão toma conta da TCA após Mário Sérgio (Thomás Aquino) sofrer um infarto. Cenas devem ir ao ar no sábado (27).

O que vai acontecer

Mário Sérgio aceita remédio dado por Marco Aurélio. Durante uma conversa com o personagem de Alexandre Nero, o executivo se queixa de dores no corpo após uma partida de futebol. Em busca de alívio imediato, ele aceita um remédio oferecido pelo chefe, descrito como uma "maravilha dos deuses".

Minutos após ingerir o medicamento, Mário Sérgio começa a passar mal. Ele tenta disfarçar os sintomas, mas seu estado se agrava rapidamente até que desaba na antessala da TCA, diante de Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco), que entram em pânico diante da cena.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) passa mal e é socorrido por Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco). Imagem: Estevam Avellar/Globo

Mário Sérgio sofre um ataque cardíaco e é atendido por paramédicos, que são chamados às pressas. A movimentação atrai Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio, que se encaram em silêncio ao verem o funcionário desacordado.

O personagem deve morrer envenenado, mas antes, descobrirá segredo de Odete. No encontro que terá com Ana Clara (Samantha Jones) amanhã (26), ele verá que o cartão de crédito da moça está no nome da empresária. Ele rapidamente liga os pontos, mas não terá tempo para colocar Odete contra a parede.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) sofre infarto em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Mário Sérgio (Thomás Aquino) passa mal em 'Vale Tudo' Imagem: Estevam Avellar/Globo

