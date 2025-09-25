Topo

Como estão esses três atores mirins de 'Terra Nostra' 26 anos depois?

'Terra Nostra' teve três atores mirins no elenco Imagem: Reprodução/Globo
25/09/2025 05h30

Com a volta de "Terra Nostra" à grade da TV Globo, o público revive a trama de Benedito Ruy Barbosa e também a curiosidade sobre o destino do elenco infantil que marcou a novela. Veja como estão hoje Nicolas Prattes, André Luiz Miranda e Guilherme Bernard.

Nicolas Prattes - Francesquinho

Nicolas Prattes tinha só 3 anos quando deu vida a Francesquinho, filho de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda). Ele apareceu em poucas cenas, no último capítulo da trama, mas, segundo o ator, foram decisivas para seu amor pela atuação.

Em 2024, no Caldeirão com Mion, ele relembrou os bastidores da novela de 1999. "Nesse dia eu tinha saído pra brincar pelos Estúdios Globo e sentei num formigueiro, daquela formiga vermelha, quente. Minha avó estava comigo, cuidando de mim. Ela tirou toda minha roupa, eu estava todo picado, ela me levou pro camarim, eu estava aos prantos. Eu lembro dessa sensação, um bando de gente preocupado", contou.

Hoje, Nicolas tem 28 anos e é um dos principais galãs da Globo. Seu primeiro papel fixo foi em "Malhação", de 2015, já como protagonista. Depois disso, fez mais seis novelas, sendo a última "Mania de Você".

Tânia Bondezan e Nicolas Prattes em 'Terra Nostra'; ao lado, o ator em foto recente
Imagem: Reprodução/Globo e Manoella Mello/Globo

André Luiz Miranda - Tiziu

Na trama de época, André Luiz Miranda viveu Tiziu, amigo de Matteo. Após o sucesso em "Terra Nostra", participou de "Floribella", na Band, "A Casa das Sete Mulheres", "Cama de Gato", "Avenida Brasil" e esteve em "Malhação".

Ele tem hoje 38 anos e continua firme na carreira. Recentemente, esteve no ar em "Paulo, o Apóstolo", na Record, mas em 2024 fez a série "Arcanjo Renegado", para a Globoplay, e poderá ser visto na novela "Dona Beja", da Max, que já foi gravada, mas estreia só em 2026.

O ator é casado e pai de uma menina, de 9. Com quase 60 mil seguidores no Instagram, André Luiz compartilha registros da carreira, da família e também do corpo em forma.

André Luiz Miranda interpretou Tiziu em 'Terra Nostra'
Imagem: Reprodução/Globo e Instagram

Guilherme Bernard - José Alceu

Guilherme Bernard interpretou José Alceu, reconhecido no final da história como filho de Gumercindo (Antonio Fagundes). Após "Terra Nostra", Guilherme participou de outras novelas e apresentou o TV Globinho.

Mais tarde, formou-se em jornalismo e atuou como repórter e assessor de imprensa, mas uma antiga paixão falou mais alto. Ele mudou de profissão e hoje, aos 37 anos, trabalha como adestrador de cães em São Gonçalo (RJ). Além disso, comanda a própria empresa de hospedagem, treinamento e escola para cães.

Sempre fui apaixonado por cães. Meu avô materno tinha um carinho muito grande por cachorro. Eu adorava ficar nesse ambiente. O objetivo é que os cães sejam vistos como cães. O cachorro é um ser diferente da gente e percebe o mundo diferente. Esse é foco oferecer tudo o que o cachorro precisa Guilherme Bernard, ex-ator, à Crescer

Guilherme Bernard como José Alceu em 'Terra Nostra'; ao lado, ele atualmente
Imagem: Reprodução/Globo/Instagram

