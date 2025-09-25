Topo

Cenas da morte de Odete Roitman, de Vale Tudo, são gravadas em Copacabana

25/09/2025 12h21

A morte de Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo está cada vez mais próxima. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a Globo gravou esta semana cenas externas que farão parte da sequência. As filmagens foram realizadas em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Os registros mostram o que pode ser um corpo sendo retirado de dentro do Copacabana Palace, sobre uma maca e coberto com um pano preto. Em seguida, a maca é colocada em um veículo do Corpo de Bombeiros, sinalizado com os dizeres "remoção de cadáver".

'Vale Tudo': Quem matou Odete Roitman na primeira versão? Relembre

A morte da magnata da TCA está prevista para ir ao ar no dia 6 de outubro, e faz parte dos desenvolvimentos que acontecem na reta final do folhetim. O mistério sobre a identidade do assassino movimentou a trama original, de 1988, e é considerado um dos mais memoráveis da história da teledramaturgia.

Segundo a autora do remake, Manuela Dias, o assassino será outra pessoa na nova versão. Originalmente, quem matou Odete Roitman foi Leila, então interpretada por Cássia Kis e agora vivida por Carolina Dieckmmann.

Quando 'Três Graças' vai estrear? Veja a data confirmada pela Globo

