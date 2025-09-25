Topo

Entretenimento

Carol detona Dudu por armar treta com Rayane em A Fazenda: 'Plano de Judas'

Carol Lekker discute com Dudu Camargo em A Fazenda 2025 - Reprodução/Recordplus
Carol Lekker discute com Dudu Camargo em A Fazenda 2025 Imagem: Reprodução/Recordplus
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

25/09/2025 15h06

Carol Lekker não escondeu a insatisfação com a decisão de Dudu Camargo, Fazendeiro da semana, que a colocou para dividir tarefas com Rayane Figliuzzi em A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Revoltada, Carol acusou o apresentador de provocar a situação de propósito. "Você queria era ver eu e a Ray se matando hoje de manhã, né? Era seu plano, né, Judas? O plano do Judas era ver eu e a Ray brigando para dar uma expulsão, ou minha ou dela", disparou.

Dudu, por sua vez, reagiu em tom irônico. "Você está no SPA, né?", retrucou, tentando diminuir o clima de tensão.

Carol elevou o tom, apontando o dedo para o ex-apresentador do SBT. "Você fez intriga com a casa inteira. Você não tem sentimento por ninguém. Você é uma porta, uma madeira. Só pensa em você, egoísta!", disparou

A peoa relembrou conversas estratégicas com Dudu, acusando-o de incoerência no jogo. "Deitou comigo, combinou voto na Maria, pintou e bordou, e agora tá aí", completou.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Enquete UOL: 1ª roça em A Fazenda 17 tem resultado imprevisível; veja

'Somos diferentes da normalidade': The Sisters of Mercy toca para novos fãs

Léo Santana e Lore Improta comemoram 4 anos da filha Liz com festa da Princesa Tiana

Li Martins volta a desabafar após morte de JP Mantovani: 'Ser forte é a única opção'

Visita íntima na cadeia: esse foi o final de Consuêlo na 1ª 'Vale Tudo'

Jimmy Kimmel critica Trump após presidente ameaçar a ABC por seu retorno: 'Ele é um valentão'

Carol detona Dudu por armar treta com Rayane em A Fazenda: 'Plano de Judas'

Tio rico, Paixão dá notícia maravilhosa para Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Ator de clássicos, Rick Moranis confirma retorno aos cinemas após 30 anos afastado

Virginia comenta foto de Vini Jr e aumenta rumores de affair

Piovani apoia crítica polêmica a famosas no Carnaval: Roubo de protagonismo