Carol detona Dudu por armar treta com Rayane em A Fazenda: 'Plano de Judas'

Carol Lekker não escondeu a insatisfação com a decisão de Dudu Camargo, Fazendeiro da semana, que a colocou para dividir tarefas com Rayane Figliuzzi em A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Revoltada, Carol acusou o apresentador de provocar a situação de propósito. "Você queria era ver eu e a Ray se matando hoje de manhã, né? Era seu plano, né, Judas? O plano do Judas era ver eu e a Ray brigando para dar uma expulsão, ou minha ou dela", disparou.

Dudu, por sua vez, reagiu em tom irônico. "Você está no SPA, né?", retrucou, tentando diminuir o clima de tensão.

Carol elevou o tom, apontando o dedo para o ex-apresentador do SBT. "Você fez intriga com a casa inteira. Você não tem sentimento por ninguém. Você é uma porta, uma madeira. Só pensa em você, egoísta!", disparou

A peoa relembrou conversas estratégicas com Dudu, acusando-o de incoerência no jogo. "Deitou comigo, combinou voto na Maria, pintou e bordou, e agora tá aí", completou.