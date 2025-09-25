Topo

Entretenimento

Cardi B perde piercing de R$ 69 mil do bumbum: 'Foi por água abaixo'

Cardi B diz que perdeu piercing que tinha no "cofrinho" - Reprodução/Instagram
Cardi B diz que perdeu piercing que tinha no 'cofrinho' Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

25/09/2025 10h00

Cardi B, 32, compartilhou uma situação inesperada envolvendo um de seus acessórios luxuosos.

O que aconteceu

A rapper revelou que perdeu o piercing de diamantes que tinha no bumbum. A famosa comentou o ocorrido em entrevista ao podcast Call Her Daddy. Segundo ela, o acessório ficava na região do cóccix, conhecido popularmente como "cofrinho".

Segundo Cardi B, a joia tinha um valor elevado. "Custou tipo uns US$ 13 mil dólares (mais de R$ 69 mil na cotação do dia) porque eram diamantes de verdade", contou. "Depois de ir ao banheiro, olhei em volta, nas calças, calcinhas e pensei: 'É, foi por água abaixo'", disse em tom humorado.

Apesar do prejuízo, Cardi B garantiu que não se arrepende da experiência. Segundo a artista, o procedimento para colocar o piercing foi "surpreendentemente simples". "O piercing mais fácil que já fiz", afirmou, destacando que o processo foi indolor, possivelmente devido às diversas cirurgias plásticas que já realizou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Filha de Virginia e Zé Felipe recebe alta após internação em São Paulo

Nicolas Cage jogou aliança de R$ 340 mil no mar após briga com Lisa Presley

Oasis: Ticketmaster promete esclarecer preços após reclamações

Em A Fazenda, divisão de tarefas gera atrito entre peões após Prova do Fazendeiro

Nos EUA, mulher é condenada a mais de 4 anos de prisão por tentar vender casa de Elvis Presley

Jornalista da Globo sobre Kongjian Yu: 'O motivo de eu ter ido à China'

Cardi B perde piercing de R$ 69 mil do bumbum: 'Foi por água abaixo'

'Vale Tudo' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Hambúrguer e batata: como foi a estreia de Theo Becker no fisiculturismo

Tylor Chase, ex-astro mirim da Nickelodeon, é visto em situação de rua

'Dona de Mim' hoje (25): veja resumo do capítulo desta quinta-feira