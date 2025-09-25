Topo

Burrice? Odete comete erro bizarro antes de matar Mário Sérgio em Vale Tudo

Odete, Freitas, Mário Sérgio e Consuêlo em Vale Tudo Imagem: Estevam Avellar/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

25/09/2025 21h00

Mário Sérgio (Thomás Aquino) deve morrer em "Vale Tudo". Mas antes, descobrirá um podre horrível de Odete (Debora Bloch). Veja o que acontecerá.

O que vai acontecer

Mário Sérgio irá ao encontro que marcou com Ana Clara (Samantha Jones). Ele será flagrado por Maria de Fátima (Bella Campos), mas isso não impedirá ele de descobrir algo inusitado.

Por uma falha substancial, o cartão de crédito usado por Ana Clara tem o nome de Odete. A jovem tenta se explicar, dizendo que a empresária ajuda sua família. No entanto, Mário Sérgio fica com uma pulga atrás da orelha.

Odete descobre que o rapaz foi ao encontro de Ana Clara e o pressiona. Após isso, contudo, o funcionário tem um fim trágico, diferente da primeira versão da novela.

Mário Sérgio morrerá após ingerir um remédio sabotado por Odete, que queria matar Marco Aurélio (Alexandre Nero). Em cenas previstas para ir ao ar entre sábado (27) e segunda (29), o jornalista sofrerá um ataque fulminante dentro da TCA.

Como será a morte de Mário Sérgio

Mário Sérgio (Thomás Aquino) passa mal e desaba na frente de Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco), que entram em pânico diante da cena. Marco Aurélio (Alexandre Nero) se assusta diante do funcionário desacordado.
Imagem: Estevam Avellar/Globo

O funcionário da TCA jogará futebol e reclamará de dores no corpo. Marco Aurélio, sem imaginar o perigo, oferecerá seu próprio medicamento e o descreverá como "uma maravilha dos deuses". O executivo não sabe que a ex-sogra trocou o remédio por uma substância letal.

Logo depois, Mário Sérgio começará a se sentir mal. Ele tentará disfarçar diante dos colegas, mas o mal-estar se tornará intenso. Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco) correrão para ajudar, mas o jornalista desmaiará na antessala da TCA.

Paramédicos serão acionados e farão de tudo para reanimá-lo, porém ele não resistirá. Lembrando que Odete quase envenenou César (Cauã Reymond) com o mesmo medicamento, mas chegou a tempo de impedir ele de tomar.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

