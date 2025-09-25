Topo

Talaricagem? Entenda a treta envolvendo Bruna, ex de Rodrygo Goes

Amizade acabou após Bruna se interessar pelo amado de Camilly Imagem: Reprodução/Instagram
25/09/2025

Bruna Rotta, influenciadora e ex-namorada de Rodrygo Goes, se pronunciou após a também influenciadora Camilly expor o fim da amizade entre as duas.

O que aconteceu

Camilly publicou um pronunciamento, contando ter sido "amiga muito próxima" de Bruna por quase um ano. "Moramos juntas, dividimos o dia a dia e nos apoiamos em momentos difíceis. Quando ela passou por um término, minha família e eu a acolhemos, ajudamos na mudança e fizemos o possível para que ela se sentisse bem", escreveu.

Camilly se envolveu com um rapaz, e deixou claro que tinha um interesse nele. Durante uma viagem, Bruna conheceu o homem em questão.

Após um tempo, segundo Camilly, Bruna teria dito que o rapaz estaria ajudando-a a encontrar um apartamento novo em Madri. Porém, Camilly diz ter descoberto que os dois estavam juntos e que Bruna teria se mudado para a casa dele.

A morena ainda diz que se recusou a conversar com Bruna, por "já saber" o que estava acontecendo. "A amizade foi encerrada através de um texto em que expus tudo que sentia e tudo que havia acontecido. Foi a partir desse texto que surgiu uma discussão entre nós, e ela acabou me dizendo que 'nós teríamos nos apaixonado pela mesma pessoa' — algo que nunca havia sido dito diretamente para mim até então", escreveu.

Bruna se pronunciou, e disse que sabia que a amiga era interessada no rapaz. Ela contou que aconselhou Camilly a superar o affair, pois o interesse não parecia recíproco. Bruna também disse que no fim de semana em que o conheceu, ficou com um amigo dele, ressaltando que não existiam segundas intenções até então.

Bruna confirmou que se aproximou do homem após um tempo, e disse que Camilly "surtou" quando ficou sabendo. "Quando eu cheguei, ela simplesmente surtou, supôs que eu estava ficando na casa dele, que eu estava namorando ele [...] sendo que nenhuma dessas informações era verdade".

Me mandou um texto gigantesco, me humilhando de todas as maneiras. Aí agora entra a história da mãe dela falando que não quer me ver na rua, porque vai me bater. Bruna Rotta

Por fim, a ex de Goes disse que Camilly "não deu oportunidade" de uma conversa. "Eu nunca tinha nem ficado com ele. Eu queria conversar com ela e falar que eu estava conversando com ele e que eu realmente estava ficando a fim dele, pra saber se ela ainda sentia alguma coisa".

Não estou falando em nenhum momento que eu estou certa, porque eu não deveria ter dado abertura para esse sentimento, mesmo sabendo que pra ele não era nada, mas pra ela era algo importante. Então, assim, não existe certo nem errado dessa história.

