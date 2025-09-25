Topo

Bruna Biancardi puxa mutirão para ex-affair de Neymar em A Fazenda 17

Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

25/09/2025 17h33

Bruna Biancardi, 31, entrou em mutirão a favor da permanência de Gabily, 29, na primeira roça de A Fazenda 17 (Record). O que chama atenção é que o movimento da influenciadora digital é a favor de um ex-affair do marido, o atacante Neymar.

O que aconteceu

Pedidos de voto de Biancardi: nos stories do Instagram, Bruna compartilhou um post do mutirão pedindo votos para Gabily ficar na disputa de R$ 2 milhões. "Vote para a Gabily ficar", escreveu a influenciadora digital.

Gabily e Neymar tiveram um breve affair em 2018. Em entrevista ao podcast Vaca Cast, a cantora afirmou que houve mais de uma ficada com Neymar, mas depois o romance se tornou uma grande amizade.

Biancardi puxa mutirão para permanência de Gabily em A Fazenda 17 - Divulgação - Divulgação
Biancardi puxa mutirão para permanência de Gabily em A Fazenda 17
Imagem: Divulgação

Quando eu ficava com ele ninguém nesse país sabia, absolutamente ninguém, aí depois eu virei amiga dele automaticamente as pessoas viam a gente se comunicando, viam quando fui para Paris, quando fiquei na casa dele, mas nessa época eu não tinha absolutamente nada com ele, era amizade, tanto que ele estava com outra pessoa na época que eu estava lá.
Gabily

Prova de que a relação com Neymar se tornou amizade é que a cantora aparece constantemente nas redes sociais de Bruna Biancardi.

Quem vai sair em A Fazenda 17?

Quem está na 1ª roça de A Fazenda 17? Além de Gabily, Fabiano Moraes e Carol Lekker disputam a permanência na disputa do prêmio de R$ 2 milhões.

A enquete de Splash apresenta um "empate técnico" sobre o primeiro peão eliminado. Fabiano, que é pai de Viih Tube, é o mais votado, com 34,74%, mas é seguido de perto por Gabily, com 34,56%.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

Resultado parcial

Total de 31501 votos
30,17%
Antonio Chahestian/RECORD
34,82%
Antonio Chahestian/RECORD
35,01%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

