Boca Rosa admite affair passado com Vitória Strada: 'Hoje é amiga'

Bianca Andrade fala sobre vida amorosa - Reprodução Instagram
Bianca Andrade fala sobre vida amorosa Imagem: Reprodução Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

25/09/2025 12h01

Bianca Andrade, 30, a Boca Rosa, abriu o coração em um podcast e revelou ter se envolvido com uma atriz global.

A influenciadora surpreendeu ao confirmar um affair passado com Vitoria Strada. O boato, que já circulava nas redes sociais, agora ganha um novo capítulo. "Hoje a gente é amiga. Vitoria é maravilhosa, uma fofa", contou em entrevista ao podcast "Match O Papo", do Tinder. Boca Rosa não deu muitos detalhes sobre o envolvimento, mas disse que ocorreu antes do BBB de Strada.

A ex de Fred Bruno também confessou já ter usado aplicativos de relacionamento. "Já peguei gente que não vale nada, já tive de tudo", contou.

Uma coisa do masculino que, pra mim, é muito difícil lidar é que falta a sinceridade. Eu descobri isso.
Boca Rosa

Bianca vive atualmente um relacionamento com o influenciador Diego Cruz. O casal assumiu o relacionamento em maio. "A gente se conheceu em um after. Tô feliz da vida", comentou durante a entrevista.

