Atriz do 'Teste de Fidelidade' treina sem calcinha e mira alto na TV
Thalita Souza, atriz do "Teste de Fidelidade" (Rede TV!), diz faturar R$ 50 mil por mês para flertar com homens comprometidos. Ela revelou cobrar R$ 600 apenas para manter conversas com homens comprometidos por um dia.
Quem é
Atriz acumula mais de 77 mil seguidores no Instagram. A influenciadora usa o perfil para divulgar trabalhos, mostrar bastidores da televisão e rotina de cuidados com o corpo.
Sensualidade tem um espaço significativo na vida da modelo. Ela soma ensaios fotográficos sensuais nas redes sociais.
Atriz chamou a atenção após revelar que fez jejum de 80 horas para perder cinco quilos. A influenciadora ressaltou, no entanto, a importância de procurar ajuda profissional.
Jejuar por muitas horas não é para qualquer um. É importante que um médico ou nutricionista libere. Eu já fazia jejum e tinha hábitos alimentares saudáveis. Pode até provocar desmaios e hipoglicemia. Thalita Souza, em 16 de setembro
Modelo, que também é conhecida como "musa do Fluminense", sonha em atuar em novelas. "Sou melhor que Jade Picon", argumentou a moça, em 2023
Em 2024, ela levou bronca da gerência de uma academia por treinar sem calcinha.
Vi que o marido dela estava olhando. Ela que cuide do marido dela. Provavelmente, ele deve aprontar e ela acha que quem tem culpa são os outros. A mulher reclamou com o gerente e ele me chamou atenção. Me senti muito constrangida. Não fiz nada.