Artista criada por IA, Xania Monet, assinou contrato milionário com gravadora

A compositora norte-americana, Telisha Jones, do Mississippi, e sua criação digital, Xania Monet, assinaram um contrato avaliado em 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões) com a Hallwood Media, empresa do ex-executivo da Interscope Neil Jacobson, conhecida por representar produtores como Murda Beatz e Sounwave.

Criada por inteligência artificial, Xania já acumula 115 mil seguidores no Instagram. Enquanto isso, é Jones quem escreve as letras e utiliza a plataforma Suno para transformar suas composições em músicas completas, incluindo vocais e arranjos.

Lançamento e números

O projeto ganhou força em 8 de agosto, quando foi lançado o álbum Unfolded sob o nome de Xania Monet. A faixa How Was I Supposed to Know? ultrapassou 5 milhões de reproduções no Spotify e no YouTube, de acordo com o portal Consequence.

A voz de Xania Monet tem sido descrita por veículos especializados como uma mistura entre Beyoncé e Alicia Keys, com pronúncia marcada pelo sotaque sulista dos Estados Unidos.

Desafios legais e riscos do contrato

Embora o contrato seja visto como um marco na monetização de música gerada por IA, a Hallwood Media assume riscos consideráveis. Segundo o The Verge, gravadoras já moveram ações contra a Suno, alegando que a plataforma foi treinada com músicas retiradas do YouTube.

Mesmo que a Suno não seja diretamente responsabilizada, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos afirma que só concede proteção legal a obras criadas por humanos. A regra estabelece que a IA pode ser utilizada como ferramenta de apoio, mas que não haverá registro quando "elementos expressivos forem determinados por uma máquina".

No entanto, no caso de Xania, Telisha Jones fornece as letras, enquanto a IA gera a composição musical e a performance vocal.