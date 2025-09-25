Escritora famosa escondeu passado de assassina e foi 'exposta' por cineasta

Anne Perry foi uma das maiores romancistas policiais do mundo, com mais de 40 livros publicados e milhões de cópias vendidas. Mas o sucesso literário escondia um segredo sombrio de sua juventude. Agora, essa história é contada no Arquivo da Fama, nova série do UOL.

Anne participou de um assassinato na adolescência. Em 1954, aos 15 anos, quando ainda se chamava Juliet Hulme, Perry participou do assassinato de Honora Parker, mãe de sua amiga Pauline Parker. As duas usaram um tijolo dentro de uma meia-calça para cometer o crime.

Ela cumpriu pena pelo crime. Condenada, Hulme foi enviada para a prisão feminina de Mountain Eden, em Auckland, onde passou cinco anos. Foi a única menor de idade no local e chegou a ficar três meses em confinamento solitário em uma cela minúscula.

Após sair da prisão, ela trocou o nome para Anne Perry, se mudou para a Escócia e reconstruiu a vida como escritora. Durante décadas, seu passado permaneceu desconhecido do público.

A história veio à tona nos anos 1990, com o lançamento do filme"Almas Gêmeas", dirigido por Peter Jackson e estrelado por Kate Winslet. Um jornalista revelou que a personagem de Winslet era, na verdade, Perry.

Anne sofreu com a revelação. "Parecia tão injusto. Tudo o que eu havia lutado para conquistar como um membro decente da sociedade estava ameaçado", desabafou a autora sobre a revelação.

A autora morreu em 2023. Ela tinha 84 anos e ainda era marcada pela sombra do crime que cometeu na juventude.

