Anitta diz não ter carro por questão de praticidade: 'Tenho avião'

Anitta, 32, falou abertamente sobre suas decisões financeiras e revelou que, apesar de possuir um avião, só agora considera a compra de um carro desde que retornou ao Brasil.

O que aconteceu

Em um evento realizado em São Paulo na tarde de hoje, a artista explicou que, durante o período em que morou em Miami, nos EUA, ter um automóvel próprio não fazia sentido na sua rotina. "Não é por falta de condições, mas por praticidade. Afinal, o que eu tenho? Um avião", disse, arrancando risos da plateia. As informações são da Quem.

A cantora detalhou que, com uma carreira internacional e uma agenda lotada, passava pouco tempo em casa para justificar a manutenção de um veículo. "Sempre alugava um carro comum quando precisava, por dois ou três dias. Aqui no Brasil também quase não saio de casa", comentou.

Anitta ressaltou que a questão não é uma crítica a quem gosta de carros, mas uma decisão racional. "Pensei: para que ter carro, pagar IPVA, seguro…? No começo da carreira tive, mas depois que fui para fora, vendi".

Sobre a decisão de voltar ao Brasil, a cantora citou a proximidade da família como motivo principal. Agora, ela e sua equipe avaliam a real necessidade de um automóvel na nova rotina. "Estamos fazendo as contas: quantas vezes usaria o carro por semana? Vale mais a pena ter um motorista ou um carro próprio?", ponderou.

Já em relação ao avião - adquirido há dois anos em sociedade com seu irmão e sócio -, Anitta deixou claro que a aquisição foi puramente funcional. Ela justificou a compra pela impossibilidade de voar comercialmente devido ao assédio e à incompatibilidade de horários. "Não é o avião mais luxuoso ou rápido. É um modelo usado também como táxi aéreo, que alugamos para gerar receita e tornar o investimento viável para nossa empresa", finalizou.