A Fazenda 17: votação acirrada na enquete mostra quem sai na 1ª roça

A Fazenda 2025: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça - Antonio Chahestian/RECORD
A Fazenda 2025: Carol, Fabiano e Gabily estão na roça Imagem: Antonio Chahestian/RECORD
De Splash, em São Paulo

25/09/2025 11h39

A primeira roça de A Fazenda 17 promete uma disputa acirrada na noite de hoje. Um nome se despede e será o primeiro eliminado do reality show da TV Record.

O que diz a votação

Fabiano Moraes seria o eliminado, segundo a enquete UOL. O publicitário e pai da influenciadora Viih Tube somou apenas 29,56% dos votos na parcial feita às 11h (de Brasília).

Outras duas participantes da roça têm números próximos. Carol Lekker soma 35,8%, enquanto Gabily vem na sequência com 34,63%.

O menos votado será eliminado na noite de hoje. Os participantes do programa disputam o prêmio de R$ 2 milhões.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

Resultado parcial

Total de 15938 votos
37,38%
Antonio Chahestian/RECORD
28,50%
Antonio Chahestian/RECORD
34,12%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

