A Fazenda 17: parcial da Enquete UOL mostra disputa voto a voto na 1ª roça

A Fazenda 17: Carol, Fabiano e Gabily estão na primeira roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

De Splash, em São Paulo

25/09/2025 18h29

A primeira roça de A Fazenda 17 acontece nesta quinta-feira e deve agitar a noite. Um dos participantes se despede do reality da Record e se tornará o primeiro eliminado da temporada.

Parcial da Enquete UOL - A Fazenda 17

Segundo a votação do UOL, Carol Lekker aparece na posição mais frágil até o momento. A modelo e Miss Bumbum 2022 tinha 29,46% da preferência do público na parcial das 18h30 (horário de Brasília).

A disputa, porém, segue equilibrada. Os três competidores aparecem muito próximos nas porcentagens da votação: Fabiano Moraes soma 35,43% e Gabily vem logo atrás com 35,11%.

O menos votado será eliminado ainda hoje. Os outros peões continuam na corrida pelo prêmio de R$ 2 milhões.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça?

Resultado parcial

Total de 36894 votos
28,12%
Antonio Chahestian/RECORD
36,00%
Antonio Chahestian/RECORD
35,88%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

