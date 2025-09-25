Cenas violentas e indignação: entenda a treta que adiou 'A Especialista'

O lançamento de "A Especialista" da Apple TV+ foi adiado e a protagonista, Jessica Chastain, usou as redes sociais para mostrar sua indignação. A decisão foi tomada três dias antes do suspense chegar à plataforma, em 26 de setembro. Nenhuma nova data foi definida.

"Após uma consideração cuidadosa, tomamos a decisão de adiar 'A Especialista'", disse um porta-voz da Apple TV+ em declaração ao Deadline. "Agradecemos a compreensão e esperamos lançar a série em uma data futura."

A plataforma não elaborou sobre as razões para a mudança de última hora, mas segundo a publicação americana, há suspeita que o tema de "A Especialista" seja o motivo. A trama, que gira em torno da prevenção de ataques extremistas, teve algumas de suas imagens consideradas potencialmente perturbadoras, principalmente após o assassinato de Charlie Kirk, em 10 de setembro.

A série inclui um atirador de elite em ação e o bombardeio de um edifício do governo, entre outros atos de violência.

Chastain falou sobre seu descontentamento no Instagram. Leia o texto na íntegra ao final da matéria.

Criada pela roteirista, produtora executiva e showrunner Melissa James Gibson e acompanha uma investigadora disfarçada conhecida como "A Sábia" (Chastain), que se infiltra em grupos de ódio online para impedir extremistas domésticos antes que ajam.

O elenco também inclui Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, e Pablo Schreiber.

O anúncio do adiamento da sério veio pouco tempo depois que a rede americana ABC havia tirado do ar o programa Jimmy Kimmel Live! A decisão foi tomada após o apresentador fazer um comentário sobre o acusado de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk durante abertura do talk show, com grande audiência nos Estados Unidos. No retorno, que aconteceu na última terça, ele explicou que não quis fazer piada com a morte do influenciador Charlie Kirk.

Quero expressar o quanto valorizo minha parceria com a Apple. Eles têm sido colaboradores incríveis e tenho um profundo respeito pela sua equipe. Dito isto, gostaria de entrar em contato para dizer que não estamos alinhados com a decisão de pausar o lançamento de 'A Especialista'.

Nos últimos cinco anos, desde que começamos a produzir a série, testemunhamos uma quantidade trágica de violência nos Estados Unidos: a tentativa de sequestro da governadora de Michigan, Gretchen Whitmer; o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio; as tentativas de assassinato do presidente Trump; os assassinatos políticos de representantes democratas em Minnesota; o ataque ao marido da presidente da Câmara, Pelosi; o assassinato do comentarista conservador Charlie Kirk; o recente tiroteio na emissora afiliada da ABC na Califórnia; e mais de 300 tiroteios em escolas por todo o país.

Estes incidentes, embora longe de abranger toda a violência testemunhada nos Estados Unidos, ilustram uma mentalidade mais ampla que atravessa o espectro político e que precisa ser confrontada. Nunca me afastei de assuntos difíceis e, embora desejasse que esta série não fosse tão relevante, infelizmente ela é. 'A Especialista' fala sobre os heróis que trabalham diariamente para impedir a violência antes que ela aconteça, e honrar a coragem deles parece mais urgente do que nunca.