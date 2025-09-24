Topo

Xuxa curte vídeo que faz piada com samba de Adriane Galisteu

De Splash, em São Paulo

24/09/2025 10h06

Xuxa Meneghel, 62, curtiu um vídeo que faz piada com o samba de Adriane Galisteu, 52, no Instagram.

O que aconteceu

Eterna "Rainha dos Baixinhos" reagiu a uma publicação do influenciador Felipe Voigt. Nas imagens, ele aparece imitando Galisteu durante o ensaio da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro, em 2023.

Adriane levou a brincadeira na esportiva. Ela publicou emojis de risos e foi elogiada pela postura.

Apresentadora da Record e Xuxa foram namoradas de Ayrton Senna. No ano passado, com a estreia da série "Senna" (Netflix), uma suposta rixa entre as duas voltou à tona.

