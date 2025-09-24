Wagner Moura prega cautela com possível indicação ao Oscar: 'Está cedo'

Wagner Moura, 49, conclui as viagens de divulgação do filme "O Agente Secreto" pela Europa. Agora, o ator voltou para Salvador, na Bahia, para a peça "Um Julgamento — Depois do Inimigo do Povo", e mantém cautela com a possibilidade de indicação ao Oscar pelo papel no longa de Kleber Mendonça Filho.

O que aconteceu

Em conversa com a imprensa, Wagner Moura foi questionado se o seu trabalho tem possibilidade de indicação ao Oscar após premiação no Festival de Canner. O artista afirmou que tem o desejo de ganhar o reconhecimento, mas pediu cautela para evitar frustrações.

Eu super quero ser indicado ao Oscar, acho que ia ser um barato, mas está muito cedo. Objetivamente falando. Tem filme que acabou de estrear, outros estão estreando. Tem filme que começa a correr por fora e chega no último segundo.

Wagner Moura

A relação dos indicados ao Oscar de 2026 será divulgado em janeiro. Porém, segundo a revista americana "Variety", Wagner Moura está bem avaliado e deve ser indicado para disputa do Oscar.

A publicação cita, além de Wagner, outros 4 nomes. O ator disputaria com Dwayne Johnson por "The Smashing Machine", Jesse Plemons por "Bugonia", Timothée Chalamet por "Marty Supreme" e Oscar Isaac por "Frankstein".

Reconhecimento do artista brasileiro. Wagner Moura começou a aparecer em listas de possíveis indicados após vencer o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes.

Ambientado no Recife de 1977, o thriller político acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal em busca de paz, mas se vê envolvido em um cenário de tensão e mistério. O elenco ainda inclui nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco e Hermila Guedes.

No Brasil, o filme chega oficialmente aos cinemas em 6 de novembro, com sessões antecipadas em setembro e outubro.