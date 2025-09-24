Topo

'Ninguém merece me ver muito feia', brinca Virginia sobre vida amorosa

Virginia Fonseca diz que não andará feia após fim do casamento
Virginia Fonseca diz que não andará feia após fim do casamento Imagem: Divulgação
24/09/2025

Virginia Fonseca, 26, tratou de negar que estaria saindo de casa às escondidas para curtir a noite. A influenciadora digital, que é apontada como affair de Vinicius Jr., foi alvo de boatos por estar arrumada na hora de dormir.

O que aconteceu

A apresentadora do Sabadou (SBT) soube que sua mensagem de boa noite do dia anterior havia viralizado por estar arramada. Assim, alguns fãs interpretaram que ela poderia estar saindo sem contar nada para ninguém.

Nos stories do Instagram, Virginia esclareceu que não tem saído às escondidas. Ela explicou que agora que está solteira vai andar arrumada o dia inteiro.

Vi gente falando ontem que eu estava me despedindo arrumada porque eu ia sair. Não, gente, eu estou me despedindo arrumada porque eu estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui. Na verdade, eu não mereço. Pelo bem da minha vida amorosa.
Virginia Fonseca

Durante sua coração como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca foi questionada sobre o envolvimento com Vinicius Júnior. Ela exaltou o jogador de futebol, mas despistou se está tendo um romance com o atleta do Real Madrid (ESP).

"O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madrid? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos", disse ela, em entrevista ao site Metrópoles.

