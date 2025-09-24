Topo

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Leticia Vieira faz o papel de Gilda em "Vale Tudo" - Kenny Hsu
Leticia Vieira faz o papel de Gilda em 'Vale Tudo' Imagem: Kenny Hsu
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

24/09/2025 09h21

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (24) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem. Doutor Fernando comunica que a resposta do organismo de Afonso à quimioterapia está melhor. Consuêlo contrata Eunice para fazer o vestido de noiva de Daniela. Pascoal declara seu amor para Gilda, incentivado por Bartolomeu. Lucimar e Vasco avisam a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

Resultado parcial

Total de 491 votos
10,79%
Reprodução/Globo
18,13%
Reprodução/Globo
33,40%
Reprodução/Globo
37,68%
Globo/Fábio Rocha
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Quem são os cineastas brasileiros mortos em acidente de avião no MS

'Dona de Mim' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Avião caiu em região usada para gravações da novela 'Pantanal'

Pedro Scooby rebate crítica sobre samba de Cintia Dicker, musa do Salgueiro

'Êta Mundo Melhor!' hoje (24): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Jimmy Kimmel se retrata e defende liberdade de expressão em retorno à TV

Jimmy Kimmel defende liberdade de expressão em retorno à TV após suspensão

Severo quer parar de falar da retomada do cinema: 'Vamos seguir em frente'

'Tinha medo de ficar sem graça': o papel do humor na transição de cineasta

Oscar 2026: Quais são os concorrentes mais prováveis do Brasil?