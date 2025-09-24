'Tinha medo de ficar sem graça': o papel do humor na transição de cineasta

"Eu sou quem eu sou graças ao trabalho que eu faço". A frase, dita com a serenidade de quem encontrou o próprio lugar no mundo, resume a trajetória de Ale McHaddo: cineasta, cartunista, comediante e criadora de personagens.

Mulher trans e nome consolidado no cinema e na animação brasileira, Ale navega pela vida com uma ferramenta essencial: o humor, sua "rede de segurança" para lidar com as questões mais profundas. Desde pequena, era fascinada por filmes de aventura, quadrinhos de humor e desenhos animados, especialmente os de Hanna-Barbera, que influenciaram seu estilo de animação e traços.

Aos dez anos, em meio ao final da ditadura militar, teve a primeira charge política publicada na revista Mad, para o espanto da mãe. Já era um prenúncio da mente inquieta que transformaria observações ácidas e irônicas em arte.

Apesar da vocação artística evidente, incentivada pelo pai que a desaconselhou a seguir uma carreira "chata" como o direito, Ale cursou artes plásticas por não existirem cursos de animação na época. "O meu pai era uma pessoa que me estimulava muito", lembra.

Na faculdade, mergulhou no universo dos quadrinhos, influenciada por Angeli, e criou personagens como o protagonista de "Osmar, a Primeira Fatia do Pão de Forma".

Da animação ao live-action

Ale um nome consolidado no cinema e na animação brasileira Imagem: Reprodução/Instagram/@alemachaddo

Embora sempre tenha se visto como animadora, uma nova porta se abriu por meio da amizade com o ator Leandro Hassum, que dublava um personagem em "Osmar". Ale escreveu um roteiro de comédia para ele e, incentivada pelo próprio amigo, decidiu assumir a direção.

Assim nasceu uma parceria de sucesso que já rendeu cinco filmes, incluindo "Amor sem Medida" e o sucesso global da Netflix "Meu Cunhado é um Vampiro". "Meus filmes são desenhos animados filmados", define Ale, explicando que o talento de Hassum para o humor físico, quase cartunesco, se encaixa perfeitamente em narrativas que flertam com o fantástico.

A transição e a ressignificação do olhar

Processo de transição de gênero começou em 2020 Imagem: Reprodução/Instagram/@alemachaddo

Processo de transição de gênero começou em 2020, em meio ao isolamento imposto pela pandemia de covid-19. "Dentro de casa, sem poder fugir de mim, me aceitei", relembra.

Ela conta que nunca teve um incômodo com a identidade masculina, tendo vivido bem, casado duas vezes e tido filhos. No entanto, a pandemia e a introspecção a levaram a confrontar uma questão que já existia de forma mais esporádica.

Após a aceitação, veio a "disforia", um desconforto com o corpo que antes não era tão proeminente. O processo de transição, para ela, não foi sobre apagar quem era, mas sobre ajustar o "avatar" para uma nova "skin", mantendo a própria essência. Ela optou por manter o nome Ale, que considera um elo de continuidade na vida e na carreira.

Acho que o maior medo que eu tinha, quando eu fiz a transição, era de ficar sem graça, de perder o humor e de deixar de ser quem não era. Eu acho que, até por isso, eu continuei fazendo piano.

A transição, contudo, não é um ato solitário; ela reverbera em todas as relações. Ale fala abertamente sobre as dificuldades enfrentadas no casamento, um processo que inspirou o roteiro do filme "Transbordando de Amor" —uma comédia romântica que aborda a transição sob a ótica da esposa.

Para as filhas, a reação foi diferente. A mais velha, de 19 anos, lidou com a notícia de forma natural, enquanto a mais nova, de 5, cresceu já a vendo como mulher, referindo-se a ela carinhosamente como "a papai". Uma de suas filhas, inclusive, foi quem mais a ajudou a se manter fiel à sua essência, cuidando para que ela não "criasse um personagem".

Novas perspectivas na tela e na vida

Ale acumula trabalhos ao lado do ator Leandro Hassum Imagem: Reprodução/Instagram/@alemachaddo

A experiência da transição trouxe uma nova camada para o trabalho da artista. Ao dirigir "Uma Advogada Brilhante" (Netflix), filme em que o personagem de Hassum precisa se passar por mulher, ela reescreveu partes da história para incluir situações que ela mesma vivenciou no mercado de trabalho.

Nos primeiros trabalhos que eu fiz depois da transição, eu senti isso na pele, de ser interrompido, ter que explicar mais de uma vez para a equipe o que eu queria que fosse feito. E aí eu coloquei isso no filme, essa visão. Além disso, eu sabia que não é um filme sobre transição.

Com o que chama de "soft power do cinema", ela busca naturalizar a presença de pessoas trans na sociedade, inserindo personagens trans em papéis cotidianos, que fogem do estereótipo do sofrimento.

Eu tive o cuidado de colocar três personagens trans. A irmã do Hassum, feita pela Lília Lopes, que é uma atriz trans de comédia e de drama incrível. Coloquei a Nany People, que está fazendo outro personagem, e eu fiz uma advogada no final do filme.

Hoje, Ale se dedica a contar novas histórias, seja no show de comédia, onde transforma as vivências em uma apresentação terapêutica, ou em projetos futuros, como um documentário sobre sua transição.

Para a diretora, sua maior conquista profissional talvez seja o sucesso internacional de "Osmar", mas a maior conquista na vida é ainda mais fundamental: "É poder ser quem eu sou".

Embed: