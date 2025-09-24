Topo

Theo Becker ganha vale-compras de R$ 100 em estreia no fisiculturismo

Rio de Janeiro

24/09/2025

Theo Becker, 48, se lançou no mundo do fisiculturismo e foi premiado em sua primeira competição.

No último fim de semana, ele participou de um evento em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O ator voltou a morar na cidade que nasceu após anos vivendo no Rio de Janeiro.

Para subir ao palco, Becker passou por uma intensa preparação física. Ele ganhou 16 quilos de massa muscular e reduziu o percentual de gordura corporal para apenas 6%, resultado que lhe garantiu destaque na categoria Men's Physique, divisão voltada a atletas com bom físico, definido e simétrico, onde a estética é um dos pontos principais da competição.

A participação no fisiculturismo rendeu prêmios. Além de conquistar um troféu, Theo recebeu um prêmio de R$ 100 em vale-compras em uma farmácia de manipulação.

