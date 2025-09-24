Topo

Teste de Fidelidade? Atriz diz ganhar R$ 50 mil em flerte com comprometidos

Thalita Souza é uma das atrizes do Teste de Fidelidade, da RedeTV! - Divulgação
Thalita Souza é uma das atrizes do Teste de Fidelidade, da RedeTV! Imagem: Divulgação
De Splash, em São Paulo

24/09/2025 13h38

Atriz do 'Teste de Fidelidade', quadro de João Kleber na RedeTV!, Thalita Souza diz faturar 50 mil reais por mês para flertar com homens comprometidos.

O que diz Thalita Souza

A influenciadora divulgou que o faturamento chega a 50 mil em um único mês. Atriz testa homens comprometidos a pedido de namoradas ou esposas, podendo até marcar encontros conforme a demanda das clientes.

Thalita revelou cobrar R$ 600 apenas para manter conversas com a pessoa comprometida por um dia. "Já haviam me pedido para fazer testes de fidelidade, mas eu não curtia a ideia. Depois vi muitas meninas ganhando dinheiro com isso e pensei: por que não eu, que já faço isso na TV?", disse a atriz.

Maioria das clientes ainda não se casaram, segundo a atriz. "E quase a totalidade são de pessoas héteros. Mas já flertei até com uma mulher a pedido da namorada, e ela foi uma das poucas que foi fiel", contou sobre as experiências.

Thalita que, em média, conversa com dois homens por dia. "Eu fico imaginado a cara deles. No fim, elas me agradecem muito por terem se livrado desses relacionamentos. Mas já recebi mensagem de uma mulher que abriu a relação depois do teste."

