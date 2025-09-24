Topo

Romance, plástica e tristeza: o final marcante do Mascarado em 'A Viagem'

Carmem (Suzy Rêgo) e Adonai, o Mascarado (Breno Moroni) de 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo
O desfecho do Mascarado (Breno Moroni) em "A Viagem", atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, é marcado por mistério e solidão. O personagem, que se chama Adonay, toma uma importante decisão após revelar sua verdadeira identidade para Carmem (Suzy Rêgo).

O que acontece

Identidade revelada: nos próximos capítulos, o público descobre que o Mascarado é Adonai, ex-noivo de Carmem. Ele teve o rosto desfigurado em um incêndio e, para se aproximar da ex, passou a viver atrás de uma máscara.

Quando a verdade vem à tona, Carmem o confronta. Adonai mostra uma reportagem que confirma sua história. Em um momento tenso, ela o chama de covarde. Ele retira a máscara e exibe as marcas de queimadura, deixando a moça chocada.

Amor impossível: mesmo após o choque, Carmem decide ficar com o grande amor, mas Adonai recusa. Ele acredita que não poderá fazê-la feliz por causa das cicatrizes. Veja abaixo as cenas dela descobrindo a real identidade do Mascarado.

Mascarado tenta uma cirurgia plástica, mas o resultado não é o esperado. Decepcionado, avisa a Tibério (Ary Fontoura) que vai embora. Carmem vai ao hospital para visitá-lo e encontra apenas uma carta de despedida.

Carmem, então, segue a vida e encontra um novo amor. Seu final feliz é ao lado de Ígor (Jayme Periard), personagem que surge nos últimos capítulos.

Novo começo: já Adonai escolhe a solidão. Na sequência final, aparece chegando a uma cidade do interior. Ele atrai olhares com seus números artísticos, mostrando que pretende recomeçar longe do passado.

