A Fazenda: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro e escapa da roça

A Fazenda 17: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Dudu Camargo vence segunda Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/RecordPlus
24/09/2025 23h38

Dudu Camargo venceu a segunda Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record) e escapou da roça.

Como foi a prova

Fabiano, Gabily e Dudu enfrentaram um desafio que exigia raciocínio e agilidade. Fantasiados de galinhos, os peões encararam um piso repleto de números, cada um representando a resposta de perguntas de matemática feitas por Adriane Galisteu.

Era preciso agilidade para vencer a prova. Quem se jogasse primeiro sobre o número que respondia corretamente garante mais pontos. Cada rodada tinha pontuações diferentes.

Ao final de todas as etapas, o participante que somasse o maior número de pontos seria coroado o novo Fazendeiro da semana.

